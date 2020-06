Mike Pompeo se reúne con cuatro sobrevivientes de Tiananmen

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Estar el mando de un cuerpo policial de una ciudad como Houston, la más grande del estado de Texas, ha sido un reto para Arturo Acevedo, cubano de La Habana criado en California.

Tan importante responsabilidad la ostenta desde 2016. Anteriormente ocupó un cargo similar en la ciudad de Austin.

Viajó a EEUU con su familia en 1968. Sus padres le inculcaron el amor a la patria y se ocuparon de preservar tradiciones como el lechón asado y los tostones.

Acevedo está casado con Tanya Bor y es padre de Melisa, Mathew y Jake.

En medio de las protestas y desórdenes que se vienen suscitando en el país a raíz de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd mientras era conducido por la policía, en Minneapolis, el pasado 25 de mayo, Acevedo tendrá la responsabilidad de mantener el orden durante los funerales en Houston, ciudad natal del fallecido.

Sobre el racismo, Cuba y su vida en el exilio ha hecho un aparte para conversar con Radio Televisión Martí.

RTV Martí: ¿Cómo ve usted los acontecimientos recientes en el país?

Acevedo: El racismo está vivo, pero la sociedad blanca en su mayoría está integrada por personas que aman al vecino, sin importar color o nacionalidad. Muchas de las oportunidades que he tenido en mi carrera me la han dado americanos blancos.



Yo me crie en California, cerca de Los Ángeles, con la familia cubana González. Ahí tuve a mi segunda madre y a mi segundo padre, a hermanos, eran negros, que en paz descansen. Nos llevamos como seres humanos y como cubanos. Y cuando veo a los afroamericanos en las manifestaciones con lágrimas, veo el rostro de mi madre —mi hermano— el que no entiende ese dolor, imagínate. Si no tienes corazón, no debes estar en un puesto de dirección.

RTV Martí: Como jefe de la policía de Houston usted ha manifestado su solidaridad con los manifestantes, incluso ha llorado con ellos.

Acevedo: Cualquier persona que no entienda que esos policías, el que le puso la rodilla en el cuello a Floyd por nueve minutos y los otros tres que lo permitieron, son criminales, el que no entienda eso, yo no lo puedo ayudar, debe encontrar en su corazón qué clase de ser humano prefiere ser.

RTV Martí: Los funerales de Floyd se realizarán en Houston en fecha por anunciar y la policía se ha ofrecido para escoltar el cortejo fúnebre. ¿Cuán difícil será garantizar que el acto transcurra con entera normalidad?

Acevedo: Somos una ciudad muy diversa, las personas de todas las razas y nacionalidades nos llevamos bien y somos un ejemplo para todo el país. Esperamos que la comunidad, junto con la policía, colabore para preservar la calma, porque la comunidad, más que nadie, ofrecerá sus respetos al fallecido.

RTV Martí: ¿A qué achaca los actos vandálicos y los destrozos cometidos por presuntos manifestantes en diferentes ciudades del país?

Acevedo: Sabemos que en todos estos movimientos la mayoría quiere alzar la voz y lo quiere hacer en paz, pero desgraciadamente tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha tenemos a los anarquistas que desean destruir el país, la comunidad y el mundo.

RTV Martí: Han pasado 53 años desde que salió de Cuba, pero a la isla, según ha dicho, la lleva en el corazón.

Acevedo: El viejo mío me decía, acuérdate niño que el peor día en libertad en EEUU es preferible al mejor día en Cuba bajo el comunismo. Tengo aún mucha familia en Cuba y es mi gran deseo visitar la isla, una Cuba libre, democrática, que el espíritu del cubano se pueda utilizar para levantar a ese país que tanto potencial tiene, mi hermano. Por eso les digo a los cubanos en la isla que sigan adelante, que hay futuro porque hay espíritu.