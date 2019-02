Mike Pompeo anuncia suspensión del tratado INF con Rusia La misión del presidente Trump es asegurarse de que cualquier acuerdo que se firme tenga "el mejor intéres para Estados Unidos y que proteja al pueblo estadounidense", afirmó Pompeo. La suspensión del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio o INF (por sus siglas en inglés, Intermediate-Range Nuclear Forces) tendrá fecha el 2 de febrero de 2019, según informó el Secretario de Estado, Mike Pompeo, en una conferencia de prensa en Washington. "Rusia no ha cumplido con el tratado, Estados Unidos suspenderá sus obligaciones bajo el tratado INF". indicó Pompeo. Según el secretario, la misión del presidente Trump es asegurarse de que cualquier acuerdo que se firme tenga "el mejor intéres para Estados Unidos y que proteja al pueblo estadounidense". Sin embargo, la Unión Europea insta a Estados Unidos y Rusia continuar con el Tratado INF, con el fin de evitar un conflicto nuclear, además de ser Europa la región que más se ha beneficiado de este acuerdo. Este tratado fue firmado hace 31 años por el presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, y el de Estados Unidos, Ronald Reagan, el 8 de diciembre de 1987 en Washington, para poner fin a la Guerra Fría. "No queremos vernos nunca más como campo de batalla o como lugar en el que superpotencias se enfrentan, esto ha quedado muy atrás en la historia. El acuerdo INF y la Unión Europea han contribuido a superar esto para siempre", declaró a la prensa la alta representante de Política Exterior europea, Federica Mogherini, según EFE. Esta retirada supone aumentar la tensión en la relación de ambos países. El presidente Trump en una declaración escrita emitida por la Casa Blanca, expresó que "Rusia representa una amenaza para nuestros aliados y tropas en el extranjero". La suspensión de este tratado da comienzo a un proceso de 6 meses, donde el país americano se retiraría definitivamente del tratado, no obstante, el presidente Trump instó que si Rusia se acoge de nuevo a lo acordado, este acuerdo se mantendría. Read more











Youth Co-Op, un alivio para el inmigrante Los programas se ofrecen a inmigrantes de cualquier nacionalidad que llegan a EEUU como refugiados o han obtenido asilo político o un permiso de estancia temporal hasta ajustar el estatus migratorio, conocido como parole. Llegar a tierra desconocida aunque deseada, no deja de ser un dolor de cabeza, un reto para el extranjero agobiado por la incertidumbre y las interrogantes. En el sur del estado de Florida, agencias sin fines tienden la mano al recién llegado. YOUTH CO –OP,con su equipo de consejeros, abogados y un eficiente personal de oficina, brinda la asistencia y la dirección estratégica necesaria para comenzar el proceso de adaptación a una nueva vida. En la céntrica séptima avenida y la calle 5 del noroeste de Miami, se erige el edificio que en su tercer piso acoge a la sede central de esta agencia, fundada en 1973 y que opera con una partida del gobierno central de 26 millones de dólares al año. María Rodríguez es la presidenta.



"Nuestra misión es propiciar el bienestar social de los jóvenes inmigrantes y de sus familiares. Ofrecemos cursos vocacionales, asistencia para la colocación de empleo y sobretodo, la enseñanza básica para que se inserten en la sociedad y sean útiles, productivos e independientes", explicó Rodriguez que ostenta un expediente laboral de 43 años como empleada de Youth Co- Op. Los programas se ofrecen a inmigrantes de cualquier nacionalidad que llegan a Estados Unidos como refugiados o han obtenido asilo político o un permiso de estancia temporal hasta ajustar el estatus migratorio, conocido como "parole". "Si el interesado viene en busca de ayuda a nuestras oficinas en el transcurso de los primeros 30 días luego de arribar a EEUU, puede recibir una ayuda económica de hasta mil dólares mensuales por un período de seis meses para arrendar un lugar donde vivir, previa consulta con nuestro equipo de consejeros o asesores", explicó la funcionaria que tiene a su cargo 12 oficinas de Youth Co-Op distribuidas en los tres condados del sur de Florida; Miami-Dade, Broadward y Palm Beach. En coordinación con las autoridades sanitarias de los referidos condados, los beneficiarios reciben vacunación y exámenes médicos y en los casos elegibles, asistencia de salud gratuita por seis meses. "Nos convertimos en parte de su familia o en la familia que no tienen. Que no les falte lo básico, es nuestra prioridad", comentó Rodríguez. Los consejeros son los encargados de entrevistar a los inmigrantes y determinar cuáles son sus necesidades. "Es una ayuda integral, desde los trámites para conseguir documentos y clases de inglés, hasta conseguir trabajo, entre otros servicios. Toda la guía necesaria para que se puedan adaptar lo más rápido posible a la sociedad estadounidense", comentó Gustavo Díaz, un consejero que ha laborado en Youth Co- op por más de 20 años. Algunos programas están dirigidos a lograr que el inmigrante sea ubicado en un puesto de trabajo acorde a su experiencia y calificaciones o afín a la labor que desempeñaba en su país de origen. Datos divulgados por la gobernación estadual colocan el desempleo en Florida en 3,3 %, su nivel más bajo en 12 años.



"Desafortunadamente las personas con una orden de deportación y que están apelando el dictamen judicial, no son elegibles para recibir la ayuda y los programas que ofrece Youth Co- Op", aclaró Díaz. Los venezolanos superan a otras comunidades en la adquisición de estos beneficios, pues actualmente son los que más estatus de asilo político obtienen en los procesos migratorios.



"Contamos con programas para el estudio del idioma inglés en centros educacionales que trabajan con Youth Co-op sin costo alguno". Otra de las ayudas que recibe el recién llegado es obtener el permiso de trabajo, un proceso que se torna engorroso a la hora de llenar planillas y recopilar datos. En Youth Co-op, los consejeros realizan toda la tramitación necesaria para que el interesado obtenga el documento, el más importante para iniciar su nuevo ciclo de vida. "Básicamente estamos con ellos durante todo el proceso, desde que llegan hasta que terminan con su residencia en el bolsillo a lo largo de 12 meses", dijo orgulloso Díaz. Youth Co-op también garantiza la representación legal aunque no toda esa asistencia es gratuita. Pero no quedan indefensos ante el rigor de la justicia migratoria, según el caso. "Si tienen que comparecer dos o tres veces ante un juez de inmigración, tienen que procesar la solicitud de asilo o la ley de ajuste cubano, eso tiene un costo de $ 1, 000 y se les da la oportunidad de hacer pagos a plazo", dijo el abogado Arno J. Lemus, nacido en Miami, de padres nicaragüenses. Y le preguntamos al letrado: ¿Cómo te sientes cuando representas a personas, que como tus padres vinieron a EEUU en busca de protección y ayuda? "Ha sido una bendición que Dios me ha dado, poder brindar información y ayudar a la comunidad", indicó. Abogados que laboran para un bufete privado pueden cobrar por honorarios un tramíte como este hasta $6 ,000.











Parque es nombrado Maurice Ferré en honor a ex alcalde de Miami Diferentes políticos, medios de comunicación y algunos ciudadanos se dieron cita la mañana del jueves 31 de enero, para darle un nuevo nombre al "Museum Park" en honor al ex alcalde Mauricie Ferré. El parque frente al mar ubicado en la 1075 Biscayne Blvd, será renombrado como Maurice A. Ferré Park, en honor al primer hispano alcalde de una ciudad en Estados Unidos. Este reconocimiento lo otorgó la alcaldía de la ciudad, en honor a su trabajo y liderazgo en la comunidad. "Mauricie estuvo muy envuelto en el crecimiento de la ciudad. Es considerado el padre de una Miami moderna, él puso nuestra ciudad en el mapa global, hoy continúamos mejorando lo que él comenzó. Miami es una de las ciudades más visitadas a nivel mundial, fue él quién expandió nuestro alcance a nivel internacional". dijo Francis Suárez. Durante esta celebración Maurice Ferré también fue honrado con las llaves de la ciudad. El director de OCB Tomás Regalado, indicó que "este parque es importante para la ciudad porque es de multiacción". Su ubicación es tan importante que "el próximo año, la fiesta deportiva más importante de Estados Unidos, el "Super Bowl", se celebrará en Miami y en este parque se llevarán a cabo varias celebraciones". Ferré agradeció a todos sus familiares, políticos y ciudadanos que hicieron parte de este reconocimiento con un discurso acerca del progreso que ha tenido la ciudad.











Trump llama a Guaidó y reitera apoyo a su labor democrática El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, agradeció el miércoles una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo gobierno lo ha reconocido como presidente encargado. Guaidó dijo en su cuenta de Twitter que Trump respaldó su "labor democrática" y ratificó el compromiso con ayuda humanitaria para Venezuela. El contacto telefónico fue confirmado por la Casa Blanca. Sarah Sanders, portavoz de la presidencia, dijo que la llamada buscaba reforzar el fuerte apoyo de Trump a la lucha de Venezuela por restaurar la democracia. Sanders anunció que los mandatarios acordaron mantener contacto regular en medio de las protestas planificadas para estos días. Declaración de la Secretaria de Prensa, Sarah Sanders:

"El presidente Donald J. Trump habló hoy por teléfono con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para felicitarlo por su histórica asunción de la presidencia y para reforzar el firme apoyo del presidente Trump a la lucha de Venezuela para recuperar su democracia. El presidente interino Guaidó agradeció al presidente Trump por el compromiso de Estados Unidos con la libertad y la prosperidad en Venezuela y en la región, y destacó la importancia de las grandes protestas en toda Venezuela contra el ex dictador Maduro, que se realizarán hoy y el sábado. Ambos acordaron mantener una comunicación regular para respaldar el camino de Venezuela hacia la estabilidad y para reconstruir la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela ". Primera movilización masiva Guaidó buscaba aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro con paros en toda Venezuela el miércoles, un día después de que el asediado gobierno socialista prohibió su salida del país mientras se le investiga por actividades antigubernamentales. Con la consigna de “Yo quiero una Venezuela libre”, la oposición salió a las calles el miércoles para una nueva jornada de protestas en todo el país y exigir la salida del poder de Nicolás Maduro, en medio de una nueva escalada de las tensiones tras la investigación que aprobó el Tribunal Supremo de Justicia contra el líder opositor Juan Guaidó. Al grito de "¡Guaidó, Guaidó, la gente ya salió!", y ondeando banderas venezolanas, médicos, trabajadores de la construcción, empresarios y personas en las calles se manifestaron en todo el país, según la oposición. Además de la salida de Maduro, los manifestantes demandan que se permita el ingreso de ayuda humanitaria, que la Fuerza Armada se apegue a la constitución y ayude a restituir el orden democrático.



"Seguimos en las calles”, dijo Guaidó al participar de la protesta con un grupo en la céntrica Universidad Central de Venezuela. Agregó que se registraron manifestaciones en más de 5.000 puntos a nivel nacional. La protesta tiene lugar una semana después que Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino ante miles de opositores, con el argumento de que Maduro asumió para un segundo mandato de seis años tras unos comicios que muchos consideraron ilegítimo.



Maduro sostiene que fue elegido en elecciones limpias y acusa a los Estados Unidos de orquestar un golpe de Estado al respaldar a Guaidó e imponer sanciones petroleras punitivas.



Con un megáfono en mano y portando una bata médica blanca con la firma y con mensajes escritos por varios médicos y estudiantes de medicina, Guaidó también hizo un breve recorrido por el campus universitario. A su paso muchos gritaban: "¡presidente te apoyamos!" y ¡llegó Guaidó y la esperanza ya volvió!".



Al ser consultado por las medidas adoptadas en su contra por el Tribunal Supremo en la víspera, el líder opositor indicó que no ha recibido ninguna notificación del máximo tribunal y afirmó que esa decisión está lejos de quitarle el sueño.



El máximo tribunal aprobó el martes una prohibición de salida del país y la congelación de las cuentas bancarias del líder opositor por solicitud de la Fiscalía General, que le abrió una investigación preliminar por unos hechos violentos ocurridos desde el 22 de enero.



"Aquí seguimos ejerciendo nuestras funciones, seguimos ejerciendo el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta", agregó. [Agencia Reuters, AP, CNN y redes sociales]



Read more











