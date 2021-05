Un grupo de emigrantes de Centroamérica, Haití y Cuba esperaban este viernes en Tapachula, México, para pedir asilo y legalizar su estatus de refugiados. La mayoría aspira a ingresar a Estados Unidos por la frontera sur.



Cientos de miles de personas del Triángulo Norte han dejado sus países y emprendido el camino hacia EEUU tras los daños económicos causados por la pandemia y dos fuertes huracanes que azotaron la región a finales del año pasado.



En febrero, el gobierno de Biden anunció que comenzaría a eliminar el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP por su siglas en inglés) de Trump, que obligó a miles de migrantes, incluso no mexicanos, a esperar en este país una respuesta a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.



Pero la frontera de EEEUU sigue cerrada a la gran mayoría de los solicitantes de asilo en virtud de una orden sanitaria de la era Trump que Biden no ha revocado. Mientras, los migrantes se apilan en campamentos en México donde son asaltados, secuestrados y víctimas de otros delitos, según dijo este viernes a Reuters la organización Médicos Sin Fronteras.



El mandatario estadounidense ha tratado de equilibrar una política de inmigración más humana con el deseo de no fomentar un mayor flujo desde México y Centroamérica, cuando lidia con crecientes críticas de republicanos y demócratas, ante el incremento de personas que cruzan ilegalmente la frontera sur.



La Casa Blanca dijo en un comunicado que llevaría tiempo reconstruir el sistema de inmigración en el país que dejó el gobierno Trump. Sin embargo, no respondió preguntas de Reuters sobre el fin del MPP, remitiendo la consultas adicionales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).



"La administración de Biden ha dejado en claro que nuestras fronteras no están abiertas; la gente no debe hacer el peligroso viaje y las personas y familias están sujetas a restricciones fronterizas, incluida la expulsión", dijo un portavoz del DHS en un comunicado separado.



"La presencia física en un puerto de entrada o campamento no da acceso al sistema escalonado de entrada a Estados Unidos", concluyó.



(Con información y fotos de Reuters)

