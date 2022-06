Migrante cubana que protestó en Turbo, Colombia, lleva ocho años sin poder legalizar su situación (VIDEO)

Mayi Hernández adquirió renombre internacional cuando en 2016 fue expulsada de Colombia tras denunciar la situación de otros migrantes varados en la localidad de Turbo.

Entonces, una oleada de cubanos había llegado a la mencionada localidad del departamento de Antioquia y se habían asentado en un viejo almacén.

Enferma de cáncer de la piel, se convirtió en la denunciante principal de la situación de unos 300 migrantes de la isla.

La denuncia le costó que las autoridades la detuvieran, junto a su esposo Nelson Match, cuando salió del almacén en busca de leche y medicamentos, con la finalidad de deportarlos a Cuba.

Tal fue su desespero que en el aeropuerto de Carepa, en Apartadó, se aferró a una silla cuando iba a ser trasladada a Bogotá, acto que grabó su esposo con el celular y divulgó en las redes sociales.

Dado su estado de salud, el piloto se negó a proceder con la deportación. Fue entonces que la autoridad migratoria de Colombia condujo al matrimonio hasta la frontera con Ecuador, nación a la que ingresaron de manera irregular, estableciéndose en Quito, la capital.

En el país vecino, sobrevivió a ocultas. Durmió a la intemperie, se cubrió del frío con cartones mientras recibió amenazas de muerte por parte de agentes migratorios de Colombia, según reza en su solicitud de refugio.

Ahí no queda todo, porque desde 2017 Mayi reside en Chile. Antes de afincarse en Santiago, la capital, probó suerte por tres años en la Isla Chiloé, en el sur chileno.

Desde que llegó a la nación suramericana no ha tenido permiso de trabajo, ni derecho a atención médica; otra vez padece desesperación y cansancio de la vida del migrante, por eso pide ayuda, quiere que la escuchen.

“Ya son 8 años sin poder abrazar a mis hijas y 5 sin poder acceder a la reunificación familiar por una renovación de visa de residencia que jamás llegó y mis documentos están vencidos. Me están obligando a hacer un pasaporte cubano para acceder a subcategorías que no voy hacer, porque mientras exista dictadura no le voy a pagar un centavo a ese régimen dictatorial de Cuba a cambio de su pasaporte tirano, que no me representa para nada”, dijo a Radio Televisión Martí la que fuera vecina de la barriada habanera de El Cerro y que, actualmente, dice estar recuperada del cáncer 80 por ciento.

Cuenta Mayi que ingresó a Chile como solicitante de refugio y en busca de ese estatus manifestó a las autoridades sus condiciones, que alega, fueron aceptadas.

Pero en 2019, el gobierno chileno rechazó su solicitud de refugio, aunque asegura que jamás fue notificada. En busca de ayuda, Mayi escribió sin éxito al entonces presidente Sebastián Piñera.

“Me dijeron ¡Bienvenida a Chile!, ahora me siguen jodie… con requisitos que no cumplo, ni voy a cumplir, de hacerme un pasaporte de donde nací, y me tuve que marchar por represiones arbitrarias. Es una súplica de una madre cubana que tiene a sus 2 hijas y una nieta de 2 años presa bajo las garras de ese régimen dictatorial, y Chile se está prestando para este juego”, sostiene.

No tiene visado para llevar a sus hijas a Chile y hace un reclamo como mujer, madre y defensora de los derechos humanos.

“Ya basta de tanta tortura, no soy una criminal. Me he integrado a la sociedad chilena, no delinco y aporto igual que cualquier otro ciudadano chileno. Mi caso está en la corte de apelaciones y se sigue dilatando”, denunció Mayi, que considera a Chile su país y ha dejado claro que de ahí no se marchará.

“Según los acuerdos de la cumbre de los países de Latinoamérica, no solo es estirar la mano para recaudar fondos, también tienen que cumplir en integrar a todos los que un día tuvimos que salir de ese infierno llamado Cuba, así que seguiré escribiendo a todos los medios nacionales e internacionales hasta que mi voz sea escuchada”, aseveró.

Datos del Departamento chileno de Extranjería muestran que entre enero del 2010 y el primer semestre del 2021, quedaron formalizadas 19.339 solicitudes de refugio. De ese total, 17 por ciento es de nacionalidad cubana. En ese periodo, el Estado otorgó refugio solo a 689 personas.

“No entiendo como todos los países dicen que van a ayudar a los cubanos y aquí, en Chile, los dejan abandonados y a su suerte”, dijo con tono de angustia.

En 2020, entraron a Chile 1.628 extranjeros y el año pasado, en el primer semestre, 1.359. Entre enero y junio de 2021, solo siete inmigrantes fueron reconocidos como refugiados y 7.012 solicitudes fueron rechazadas mientras que 5.862 están pendientes.

“Yo sé que en Chile a los cubanos no les otorgan refugio, pero lo que estoy luchando es que me concedan otra opción para legalizarme, como una visa, y así poder reclamar a mis hijas, que las dejé chiquitas y ya son mujeres”.

El 2017 y el 2018 fueron las temporadas que registraron más solicitudes de refugio formalizadas en Chile, con 5.723 y 5.727, respectivamente. En 2020 ingresaron al país 1.628 y el año pasado, en el primer semestre, 1.359. El Estado rechazó 7.012 peticiones, 5.862 están pendientes y muchos casos han quedado archivados.

“Desde 2016 estoy dando tumbos, alguien tiene que pronunciarse. Yo no quiero ayuda, solo quiero mi visa. ¿Hasta cuándo las injusticias?, se preguntó Mayi.