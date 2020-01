Michael Kozak: "Los cubanos merecen elegir a sus líderes a través de un proceso democrático"

"Una coronación no es una elección. En las falaces elecciones de mañana (hoy) para gobernadores provinciales, #Cuba ratificará a los mismos candidatos que Díaz-Canel seleccionó. El público no tiene voz ni opción. Los cubanos merecen elegir a sus líderes a través de un proceso democrático", afirmó en un mensaje de Twitter Michael G. Kozak, subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

El régimen cubano lleva a cabo este sábado 18 de enero un "proceso electoral" para elegir nuevos cargos de gobernadores y vicegobernadores provinciales. Estos comicios están contemplados en la nueva Constitución de la República.

En conversaciones, activistas en la isla han asegurado que la población ha recibido los comicios con escepticismo o, incluso, desconoce los detalles del mismo.

Para el activista Adriano Castañeda, en la central provincia de Sancti Spíritus, estos comicios son, esencialmente, antidemocráticos.

"No han dicho nada por los medios de comunicación, No se le ha dado toda la divulgación necesaria (a estas elecciones) A la gente no le interesa nada de lo que está pasando. No hay una biografía sobre el candidato. Es una elección antidemocrática", subrayó.

Desde la la población de Los Palacios, en la occidental provincia de Pinar del Río, el periodista independiente Maikel Norton, aseguró que los habitantes de la zona han permanecido ajenos a la votación.

"El pueblo está cansado de que nos estén engañando con falsas elecciones que al final no traen ningún beneficio (...) Prácticamente, esas elecciones pasan inadvertidas para el pueblo", aseguró Norton.

Según la Dama de Blanco Leticia Ramos, los pobladores del municipio de Cárdenas, en Matanzas, permanecen ajenos a las votaciones.

"La población está bastante inconforme. De hecho, se está viendo ya en personas que se están pronunciando en contra del sistema. La gente está muy disgustada", recalcó Ramos.

Según la Dama de Blanco Ania Zamora, en la localidad de Carlos Rojas, en la occidental provincia de Matanzas, las elecciones no han tenido ningún impacto.

"Aquí las personas están como si nada. Nadie tiene conocimiento de eso (las elecciones). Eso es entre ellos (el régimen). Al pueblo no se le ha dado ninguna información y está muy descontento". comentó.

El viernes, el comunicador y activista por la libertad religiosa, Ricardo Fernández Izaguirre, indicó que la población de Camagüey permanece ajena a este proceso, señaló. "Vamos a enterarnos cuando salga ya notificado en la prensa oficial", dijo.

Fernández Izaguirre añadió que desconoce quiénes son los candidatos. "Han sacado al pueblo de esta nueva votación".

El municipio especial Isla de la Juventud perderá autonomía cuando concluyan estas elecciones, advierte desde el territorio pinero el opositor Adel López. "A la isla la dejaron fuera. El 25 de este mes es que va a ver nominaciones, pero no para gobernador. Ellos van a proponer un intendente que sería quien estaría al frente del Consejo de Administración de la isla".

En Cabañas, municipio de Mariel, en la provincia de Artemisa, el promotor de la organización Corriente Martiana dijo el vienres que a este proceso no se le puede llamar elecciones. "Que el presidente elija a quién él cree que debe someterse a votación no se le puede dar el nombre de elecciones; por lo menos democráticas no son", subrayó.

De acuerdo con la Disposición Transitoria 5ta de la Carta Magna, el presidente de la república, una vez elegido y en el plazo de tres meses, debe proponer a las Asambleas Municipales del Poder Popular de los 168 municipios del país los candidatos a ambas posiciones.

La resolución No 127 de la Ley Electoral de 2019 dispone la elección de gobernadores y vicegobernadores de provincias cada cinco años, y requiere de la mitad más uno de los delegados de la Asamblea Municipal para su aprobación.