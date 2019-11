Michael Bloomberg, aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos

El magnate y ex alcalde de Nueva York de 77 años, Michael Bloomberg, anunció su candidatura en las primarias demócratas con el fin de “derrotar” al presidente Trump, quien hace algunos años consideraba su amigo.

“Me postulo para presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir América. No podemos permitirnos cuatro años más de acciones temerarias y poco éticas del presidente Trump”, aseguró el filántropo.

Bloomberg ha sido representante de ambos partidos políticos. Durante su alcaldía entre 2001 y 2013 desempeñó un papel importante tras los atentados del 9/11. En aquel tiempo el multimillonario era del Partido Republicano, sin embargo, mostró su apoyo a Barack Obama.

El fundador de la agencia de información económica que lleva su nombre decidió financiar su campaña electoral pese a que en algunos estados ya se han cerrado los plazos.

Bloomberg lanzó una campaña digital hace varios días para atacar al presidente Trump en los estados decisivos en las elecciones de 2020.

En su página de internet escrita en inglés y en español destacó los principales puntos de su programa, entre los cuales presenta recuperar la economía del país, cambiar el sistema de salud, luchar contra la violencia con armas de fuego, y abordar el sistema migratorio, entre otros.

Sin embargo, el hecho de que Michael Bloomberg sea el dueño de un servicio de noticias complica la situación a la hora de cubrir las elecciones con total imparcialidad.

El director editorial de Bloomberg, John Micklethwait, expresó que “no tiene caso intentar afirmar que cubrir esta campaña presidencial será fácil para una redacción que se ha forjado una reputación de independencia, en parte por no escribir de nosotros mismos”, e informó que la editorial no investigará a ninguno de los candidatos demócratas y que Bloomberg Opinión no publicará editoriales sin firma.

La revista Forbes calcula la fortuna del señor Bloomberg en 54 mil millones de dólares y lo sitúa como el noveno hombre más rico del mundo y el octavo a nivel estadounidense.