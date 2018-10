Melania Trump llega a Ghana, primera escala de su gira por África

La primera dama de EEUU, Melania Trump, llegó este martes a Ghana, primera parada de su gira por África y donde visitará proyectos de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) centrados en la atención de niños.



Su avión aterrizó a las 10.15 hora local (igual GMT) en el Aeropuerto Internacional Kotoka en Accra, y allí fue recibida por la primera dama ghanesa, Rebecca Akufo-Addo, y otras autoridades del país africano.



Melania, que vestía zapatos blancos de tacón alto y un vestido a rayas granates y blancas a juego, fue obsequiada con un ramo de flores por una niña ghanesa y presenció un espectáculo de percusión y danza tradicional mientras caminaba por una alfombra roja junto a su anfitriona.

La gira de Melania al continente africano se centra en el bienestar de los niños y está previsto que visite hospitales, colegios y refugios en los cuatro países que componen su itinerario: Ghana, Malaui, Kenia y Egipto.



La esposa del presidente Donald Trump, acompañada de Akufo-Addo, visitó el Hospital Regional Greater de Accra, donde se dirigió a diez madres que protegían a sus bebés del sol.



"Felicidades", dijo la primera dama estadounidense mientras regalaba una manta y un osito de peluche a una madre que daba el pecho a su hijo.



En ese hospital, los médicos pesan a los bebés en sacos que cuelgan de una polea, durante chequeos rutinarios, y que las propias madres pagan a un precio de 2 dólares por saco, de ahí que la Casa Blanca donara un lote.



"Niño sano", comentó Melania con tono de aprobación, al detenerse ante un bebé de seis meses cuyo peso anunció un empleado del centro médico.

Desde la distancia en EEUU, Donald Trump dedicó unas cariñosas palabras a su esposa: "¡Orgulloso de nuestra gran primera dama - y le encanta hacer esto!", escribió en su cuenta de Twitter, en un mensaje apoyado por una foto de Melania con un bebé en brazos en el citado hospital de Accra.



A continuación, la primera dama estadounidense se dirigió a Jubilee House, residencia oficial del presidente de Ghana, donde tomó el té con su homóloga ghanesa durante una media hora e intercambió regalos.

Melania obsequió a su anfitriona con una bandeja de plata con un grabado de la Casa Blanca envuelta en una funda de cuero con la firma de la esposa de Donald Trump, gesto al que Akufo-Addo respondió con la entrega de una prenda de kente, un tejido ghanés caracterizado por sus líneas multicolores de algodón o seda.



Ya este miércoles, la también exmodelo de origen esloveno tiene programado, durante la parada de dos días en Ghana antes de viajar a Malaui, conocer el legendario fuerte de Cape Coast, a 160 kilómetros al oeste de Accra, una de las edificaciones que los colonos usaron para la trata de esclavos.



Se trata de la primera gira internacional en solitario de Melania Trump, pero no de su primer viaje sola al extranjero como primera dama, dado que en septiembre de 2017 lideró en Canadá la delegación estadounidense en los Juegos Invictus para militares heridos en conflicto.



Con este viaje quiere dar difusión a su iniciativa "Be Best" (Sé mejor), que busca promover una vida más sana y libre de drogas para los niños, así como combatir el acoso en internet.



Hace menos de una semana, durante la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Donald Trump aseguró a los periodistas que tanto él como su esposa aman África, "la parte más hermosa del mundo en muchos sentidos", según destacó.

(Con información de EFE)