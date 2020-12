"Me vas a detener todos los días, porque voy a salir a hacer mi vida normal"

Así enfrentó las amenazas de su represor el activista Adrián Rubio Santos, el huelguista más joven de San Isidro, durante las ocho horas de arresto a que fue sometido este jueves, tan solo por salir de su vivienda a gestionar un nuevo carnet de identidad.

Tras su liberación, Rubio Santos narró a Radio Martí los pormenores del interrogatorio al que fue sometido, que los agentes de la Seguridad del Estado desarrollaron por etapas, mientras llevaban al joven de un calabozo en La Lisa a la casona de una finca que al parecer usan con esos fines.

"Ya a varios del grupo (MSI) los han llevado allí para interrogarlos", dijo el activista.

Una vez en el lugar comienza el hostigamiento. "Me tienen bajo constante amenaza, acoso... Estaban comiendo buenos platos de comida, con carne de res, y me dicen: "¿quieres?", yo niego aceptar, no acepto nada de manos de ellos", dijo el joven.

De ahí para la unidad de Policía de La Lisa, de nuevo al calabozo, cuenta Rubio Santos. Horas después lo sacan, lo montan en una patrulla y lo devuelven a su vivienda. Entonces viene la advertencia: "te vamos a volver a poner la vigilancia".

"Si me pones la vigilancia me vas a detener todos los días, porque voy a salir a la calle a realizar mi vida normal", respondió el activista al represor, a lo que este ripostó: "No te la voy a poner, pero si voy a poner una patrulla que te siga. A dondequiera que vayas, la patrulla irá detrás de ti".

Rubio Santos, como todos los demás activistas que protestaron en la sede del Movimiento San isidro, en noviembre pasado, estuvo por más de 10 días sin poder salir de su vivienda debido a un operativo policial que aparentemente había sido retirado a comienzos de esta semana.

Desde el allanamiento a la sede del MSI, los activistas son amenazados constantemente, arrestados y desprestigiados en los medios oficiales, que buscan acometer un asesinato de reputación del grupo de jóvenes.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)