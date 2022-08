"Me tienen la vida hecha un trapo", denuncia joven madre acosada por el G-2

Dalia Fuentes Trevín, una joven madre residente en Campechuela, provincia Granma, fue citada y multada la pasada semana por publicar en las redes sociales críticas al régimen cubano.



Fuentes Trevín explicó este lunes a Radio Martí lo sucedido: “Yo fui citada hace unos días, supuestamente porque me tocaba firmar, porque después del 11 de julio (de 2021) me tenían un seguimiento puesto donde tenía que firmar mensualmente, como si yo fuera una terrorista, algo que ellos lo ven como de esa manera”.



“Ese día fui, no era para firmar, ya tenían todo el circo armado”, explica la joven y agrega: “Tuve que pagar una multa de tres mil pesos, una carta de advertencia donde el oficial que me atendió me trató muy mal, muy, pero muy mal, con muy mala forma”.



Según la joven madre, el oficial la amenazó con que iría a acusarla a la mañana siguiente “por varios delitos, porque yo publico en las redes sociales cosas en contra de los dirigentes de la revolución”.

“Todavía”, indicó Fuentes Trevín, “estoy esperando a ver qué pasa, no se me ha citado más, estoy esperando a ver. Tras el 11 de julio”, añade, “no fui juzgada por ningún cargo ni nada, me impusieron el seguimiento pero, desde entonces, después del 11J, no me dejan vivir; citaciones y más citaciones, amenazas, cartas de advertencia; amenazas con mis hijos, con mi familia”.



Fuentes Trevín señaló además haberse quedado en Cuba sola con sus hijos, ya que su familia se marchó a los Estados Unidos.

“Realmente aquí, el 11 de julio en Campechuela, yo publiqué en las redes, convoqué a salir a las calles, convoqué a que saliéramos por Cuba, por la libertad. Nadie salió y ellos, por esa publicación, me cogieron y hasta el sol de hoy, me tienen la vida ‘hecha un trapo’, no me dejan vivir, pero igual, no me van a callar, igual sigo aquí, firme”, aseguró Fuentes.



“Esta causa es por mí, por todos, por la libertad de Cuba y por mis hijos”, concluyó.



Por su parte, Katia Fuentes Trevín, hermana de Dalia, desde Estados Unidos, donde llegó hace un mes y medio, denunció en una directa emitida por Facebook la situación de acoso que padece su hermana en la isla.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)