"Me siento intimidada", desde Pastelillo denuncian arremetida del régimen contra los manifestantes (VIDEO)

Desde Nuevitas, Camagüey, numerosas personas denuncian que la respuesta del régimen a los reclamos de los pobladores, evidenciados en las protestas antigubernamentales de la semana pasada, ha sido una arremetida contra los manifestantes y sus familiares.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informa este miércoles que Daimarelis Echeverría Bielsa, quien denunció a Radio Televisión Martí la violenta detención de su esposo José Armando Torrente en la que su hija de 11 años resultó maltratada, también ha sido arrestada.

“Fue detenida, precisamente, cuando iba a enterarse sobre la situación de su esposo el señor José Armando Torrente. A nosotros nos preocupa realmente esta situación porque ya no solamente sería el esposo, que ya está injustamente detenido, sino también ella, lo cual causa un daño importante a esa familia”, declaró Yaxis Cires, director de estrategias de esta ONG con sede en España.



"Nosotros estamos condenando esta situación y exigiendo la liberación de ella de su esposo y de todos los detenidos. También hemos tenido reporte de la detención o de la citación hoy por parte de la Seguridad al Estado de la señora Ivonne, madre de una de las muchachitas menores de edad golpeadas durante las protestas", agregó el activista.

También Yanelis Valladares Jaime, una madre de cuatro hijos, residente en el barrio de Pastelillo, ha denunciado el acoso que está sufriendo por parte de la policía política por haberse sumado a las manifestaciones junto a uno de sus hijos.

“Desde el día de la marcha del 18 de agosto, me siento intimidada porque esto sucedió aquí en mi barrio, empezó en mi casa con mis hijos y unos vecinos, y ya la Seguridad del Estado me prometió que yo tengo dos cartas de advertencias por tirarme para la calle, y con otra más, me buscarán una causa por cualquier cosa para llevarme a prisión. Me siento mal por mí y por mi hijo, quien fue uno de los líderes de la marcha popular”, denunció.

Mientras tanto continúa la tensión en Nuevitas, según informó a Radio Televisión Martí, Olainis Tejeda Beltrán: “El barrio de número 1, junto con la barriada de Pastelillo, en horario de las madrugada lunes para martes, salieron a la calle y exigieron que se pusiera la corriente, porque el gobierno había prometido que el apagón nocturno no excedería más de dos horas y ese día alcanzó las 4 horas sin electricidad. Entonces hubo personas de Pastelillo que hicieron lanzamiento de piedras y clinker (bolas de cemento) en la fachada de la Oficina Municipal de la Unión Eléctrica de Cuba, que radica en el mismo barrio de Pastelillo".

"Ayer martes no hubo cortes del fluido eléctrico en la noche y las tropas especiales siguen patrullando constantemente”, aseguró.

Sobre el insólito juego de béisbol entre los militares y los pobladores de Pastelillo, divulgado por la Radio de Nuevitas poco después de los enfrentamientos, Tejeda Beltrán comentó que fue sólo una jugarreta para dar una apariencia de calma y orden.

“En el campito de pelota ubicado en el mismo centro de Pastelillo, se realizó un juego de pelota amistoso, para demostrar que todo está tranquilo, sin problemas. El partido fue entre las Tropas Especiales del Ministerio del Interior (MININT) de Camagüey y lo que ellos llamaron los Dragones de Pastelillo. Tenemos el detalle de que los integrantes del supuesto equipo de pelota de Pastelillo, la mayoría de sus miembros eran jóvenes que pertenecen al Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), y no residentes del barrio", indicó.

"Yo me crié y residí 18 años en Pastelillo, y hay muchas amistades mías quienes me dijeron que no les agradó para nada ese tipo de juego de pelota, porque el deporte es un símbolo de la reconciliación y del entendimiento, y bueno, las muestras de lo ocurrido la pasada semana y el ultimo lunes, te demuestran que la gente no han visto reconciliación, ni mucho menos entendimiento”, concluyó Tejeda Beltrán, cuya familia judía ha sido víctima de acciones antisemitas en la ciudad de Nuevitas.