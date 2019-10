“Me decían que me iban a matar”: escalofriante testimonio de golpiza y tortura a opositor cubano

El opositor Miguel Borroto, detenido desde hace nueve días en la Oncena unidad de la policía de San Miguel del Padrón, en La Habana, ha sido víctima de golpizas y torturas por parte de sus captores, según el testimonio de dos activistas que han coincidido con él en ese centro policial.

El activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba fotografía y graba cada domingo las escenas de represión y detención arbitraria a la que son sometidas las Damas de Blanco, y en ocasiones ha sido arrestado junto a ellas.

Borroto "fue golpeado salvajemente por la policía" durante el allanamiento de vivienda en el que resultó arrestado. Una vez en la unidad de la policía "volvieron a propinarle una brutal golpiza" mientras permanecía esposado, "ocasionándole lesiones" en el rostro y "fuertes laceraciones en las muñecas", dijo a Radio Televisión Martí el exprisionero de conciencia del Grupo de los 75 Ángel Moya.

La semana pasada, Moya supo a través del opositor Zaqueo Báez, coordinador en la capital de la Unión Patriótica de Cuba, quien coincidió con Borroto en la Oncena durante un arresto de casi 72 horas, que Borroto fue sometido "a la técnica de tortura conocida como el submarino".

Agentes policiales le habrían sumergido la cabeza en una cisterna para provocarle la sensación de asfixia, añadió Moya.

El testimonio lo confirma este jueves el periodista Boris González Arenas, en un artículo publicado en el portal de noticias Diario de Cuba en el que recoge en detalles lo presenciado por Báez: "Tenía el pómulo derecho negro, me mostró marcas de golpes en los hombros, y en el pecho le dieron una patada. Además, las marcas de las esposas. A mí me han apretado las esposas, pero nunca he visto las laceraciones que él tiene en las muñecas. Me dijo 'Zaqueo, me metieron la cabeza tres veces en una cisterna con las esposas puestas, y me decían que me iban a matar'".

El artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara, también detenido en la misma estación, ofreció a González Arenas un testimonio similar al de Zaqueo Baéz: "Yo vi a Miguel Borroto; estaba supergolpeado fula. Lo vi, hablé con él y me contó que fue a buscarlo un seguroso en el momento en que estaba lavando en su casa, le dieron una patada por el pecho, lo metieron en un vehículo y después le metieron la cabeza en una cisterna como tres o cuatro veces y le dieron patadas".

En horas de la mañana de este jueves, la activista Ivón Lemus dijo a Moya que Borroto, "posiblemente, según los policías", será trasladado a la prisión de Valle Grande.

Borroto cumplió tres años de prisión y salió en libertad en mayo de este año.