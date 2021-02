"Me castigan por no seguir sus líneas": activista narra detalles del interrogatorio con la Seguridad del Estado

Un grupo de 16 eurodiputados enviaron el miércoles una carta al jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, exigiendo el reemplazo inmediato del embajador del bloque europeo en Cuba por considerar que "no es digno de las altas funciones que ostenta".

“Nosotros, los abajo firmantes, deseamos expresar nuestro desconcierto y desaprobación por la conducta inusual y recurrente del Embajador de la Unión Europea en Cuba, Sr. Alberto Navarro”, piden los firmantes que pertenecen al Partido Popular Europeo ( EPP), Renew Europe y los grupos conservadores y reformistas europeos, entre los que se encuentra la vicepresidenta de Relaciones con América Latina del Parlamento Europeo, Dita Charanzová; el vicepresidente del grupo del PPE, Esteban González Pons, y el secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz.

Los legisladores lamentaron que Navarro firmara una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo el levantamiento del embargo a la isla, un hecho que califican como "acto grave en una línea de acción totalmente desafortunada y errática en cuanto a lo que debe ser la defensa de nuestros intereses y valores”.

“Tal comportamiento, además de inadecuado, es completamente ajeno a las funciones y normas de conducta que debe regir un representante diplomático de la UE, con el agravante de que le permite dirigirse a un gobierno de un tercer país, un amigo y aliado de la UE, ante la cual no está acreditado”, indica el texto.

“Se podría decir que nuestro embajador en La Habana asume posiciones políticas en línea con un régimen que no respeta ni defiende los derechos humanos ni la pluralidad democrática y se permite libertades más propias de un líder político que de un representante diplomático”, agregan los firmantes.

El representante europeo dijo en entrevista con Cubanet que no había firmado la carta.

"Vamos a ver, yo no he firmado esa iniciativa, yo no sé por qué hay gente que dice eso. Yo no he firmado esa iniciativa. Esa iniciativa salió con ciento y pico de personas firmando, entre los que había varias personas que conozco bien y que son amigos míos, como es Carlos Alzugaray, como es Carolina de la Torre (…) gente que admiro mucho. Y había un amplio espectro representativo de la sociedad cubana. Yo siempre, siempre, desde que soy diplomático español hace ya más de 40 años, siempre he estado en contra del embargo unilateral de Estados Unidos a Cuba. Me parece no solamente contrario en derecho internacional, porque además se aplica fuera de las fronteras de Estados Unidos, se nos aplica a los europeos, a las empresas, a los ciudadanos europeos no solo a los cubanos, sino que además es ilegal, contrario al derecho internacional, me ha parecido siempre inmoral. Yo lo que hice fue escribir un correo electrónico diciendo que apoyaba esa solicitud. Del mismo modo en que no tengo ningún inconveniente en decirle que yo apoyo también todos los avances en favor de la democracia, del diálogo y del respeto a los derechos humanos en Cuba, porque son cuestiones por las que he estado trabajando y sigo trabajando aquí. Es mi cuarto año en Cuba y he dedicado muchas energías y mucho tiempo aquí, que se lo robo a mis 5 hijos, que los tengo aquí conmigo, a trabajar e impulsar y abrir más. Pero, en este caso concreto, hay gente que ha dicho que yo he firmado, yo no he firmado esa carta, yo he mandado un correo personal diciendo que apoyaba esas ideas porque son las que he defendido siempre. Yo diría que es más inteligente, para favorecer la democracia en Cuba, debían levantar el embargo", aseguró Navarro a Cubanet.