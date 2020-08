Artista cubano Maykel Osorbo se cose la boca en desesperada denuncia por acoso policial

El artista independiente cubano Maykel Castillo Pérez, que forma parte del Movimiento San Isidro y firma Maykel Osorbo, se cosió la boca en un desesperado gesto de denuncia por el acoso al que lo somete la policía política de Cuba.

“!Yo no he cometido ningún delito!”, escribió Osorbo en su página de Facebook al pie de la foto en la que muestra los labios cosidos. “Me acosan diariamente, incluso allanan mi casa y no pasa nada. Voy a ir a la citación solo. Yo soy Maykel Castillo Pérez, no soy ningún delincuente. Más respeto conmigo y con los artistas del Movimiento San Isidro”.

Se refiere a una “citación oficial”, manuscrita en una hoja sin membrete oficial, llegada a sus manos el miércoles con la instrucción de que se presentara a las 9:00 de este jueves en la estación de policía de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja.

“Ahora mismo me acaban de hacer una citación oficial para la unidad de Cuba y Chacón, qué falta de respeto, sin cuño ni ná, al berro… Compartan por cualquier cosa que pueda suceder”, escribió el artista independiente el miércoles en esa misma cuenta, y reprodujo la nota.

La letra del manuscrito no permite precisar el “motivo” apuntado en el papel, que aparentemente dice “abierto”, y luego “capitán Elián, jefe de proceso”. Cierra diciendo “jefe de sector” y una firma ilegible.

La esposa del artista Rosmary Hernández confirmó a Radio Televisión Martí este jueves que Osorbo tomó esta medida desesperada pues está cansado de tanta represión.

Hernández se quejó de que todos los días son asediados por la Seguridad del Estado, que no les permite ni moverse.

"No puede hacer absolutamente nada", declaró.

Muchos de los comentarios al pie de la nota le recomiendan a Osorbo no acudir a la “citación”, precisamente porque no está escrita en un documento oficial y, dicen algunos, pudiera ser una trampa.

“Creo que no debes ir, !legalmente no tiene respaldo ni veracidad alguna!”, escribe Adriana Vega Izaguirre. “No vayas, ahí no hay cuño ninguno y no es una citación oficial”, le dice Oscar Ferreira.

Recientemente, El Osorbo fue arrestado y acusado, bajo el artículo 204 del Código Penal cubano, de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires” por sus declaraciones durante una trasmisión directa en Facebook sobre la muerte por presunta negligencia médica, del popular reguetonero El Dany.

En septiembre de 2018 fue detenido días después de ofrecer un concierto donde, junto a otros artistas, se pronunció contra el Decreto 349, que criminaliza la creación independiente en Cuba. En marzo 2020 fue condenado a un año de privación de libertad por el supuesto delito de atentado.