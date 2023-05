Maykel "El Osorbo" denuncia desde la cárcel intento de encerrona en su contra y responde: "Violencia yo no voy a dar"

El rapero contestatario y preso de conciencia, Maykel Castillo, conocido como "El Osorbo", pudo relatar vía telefónica desde la cárcel, la situación que está enfrentando desde hace "alrededor de cuatro semanas" y que, aseguró, solo empeora, pese a que en repetidas ocasiones ha comunicado los problemas a las autoridades del penal 5 y Medio, en Pinar del Río, donde se encuentra confinado.

"Acudí a las autoridades y les dije 'mira, va a pasar esto'. Entonces cuando tú ves que las autoridades no funcionan, entonces es donde te das cuanta que las autoridades están funcionando a favor o en contra... ", dijo El Osorbo en una llamada telefónica publicada en Facebook por el activista y rapero cubano, Eliecer Márquez Duany, conocido artísticamente como El Funky.

"Ayer informamos que Maykel está teniendo problemas en la cárcel", escribió El Funky en su publicación. "Por suerte, pudo llamar y grabamos este audio donde él mismo se refirió al problema y explicó que varias veces ya les ha dicho a las autoridades del penal y todo sigue peor. Es por eso que decidimos hacerlo público, previendo males mayores", concluyó.

Al respecto, El Osorbo - que cumple una condena de 9 años de cárcel - reafirmó que "Yo voy a enfrentar los problemas, todos los que vengan, como digo yo, con mucha 'pacificancia', esa palabrita que inventé..."

Los problemas que está enfrentando Castillo en prisión los había detallado El Funky en una trasmisión en vivo o "directa" por Facebook, realizada el día anterior.

En esta directa, el activista denunciaba que en el penal "están tratando de prepararle una 'cama' a Maykel para caerle arriba varios presos comunes... con el objetivo de sacarlo de esa prisión", dijo.

Y continuó: "Porque Maykel le está echando a perder los negocios que tienen estos internos ahí, directamente con la aprobación de la policía", indicó.

El Funky siguió explicando que "hace promedio de cuatro o tres semanas, Maykel tuvo problemas en la prisión con una persona. Esta persona, junto con la policía están tratando de hacerle una encerrona a Maykel para caerle a golpes".

"Quieren darle una golpiza", resumió El Funky, que responsabilizó a la Seguridad del Estado cubana por "cualquier cosa que le pase a Maykel".

Al respecto, Maykel Castillo reiteró que "El problema existe. Y se explicó y se ha explicado veinte veces. Al parecer lo que hace falta es otra cosa, otra cosa que yo no voy a dar. Violencia yo no voy a dar", reiteró el rapero contestatario.

Igualmente aclaró que no está muy preocupado por lo que pueda ocurrir o por lo que pueda generar esta situación, "porque yo en lo personal dije que más nunca en la vida volvería a agredir a nadie", indicó.

"La próxima persona que yo voy a agredir es a mí mismo", aseveró Maykel Castillo, quien por su participación en el icónico tema “Patria y Vida”, fuera galardonado con dos Premios Grammy Latino en 2021.

También recordó que toda su familia tiene el parole abierto desde febrero y que hasta el momento las autoridades no han hecho nada al respecto. "Entonces no se procede porque las autoridades no quieren, porque no les da la gana", indicó el preso político, que ha padecido varios problemas de salud desde que está confinado y ha sido declarado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia.

"Estoy en mi lugar haciendo las cosas como son, haciendo las cosas correctamente", dijo Maykel Castillo, antes de concluir su llamada desde la cárcel enviando un mensaje a su amigo, El Funky.

"Sigo siendo el mismo y nunca voy a dejar de ser el mismo. Estamos súper conectados, mi hermano. Te quiero mucho", concluyó El Osorbo.

En medio de toda esta situación, el Funky ha recordado que "todavía en la calle, Maykel fue golpeado y le rompieron el tabique, de manera muy sospechosa, aproximadamente un mes antes de que lo metieran preso. En ese momento Maykel podía tomar medidas para cuidarse más. Ahora está encerrado, a merced de fuerzas que no controla. La fuerza de Maykel está en nosotros", subrayó.