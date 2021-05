Mas de mil casos nuevos de COVID-19 en Cuba

Ante la repercusión por el Covid-19 que está provocando en las embarazadas y recién paridas en Cuba, incluso provocando muertes, especialistas del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), llaman a extremar las precauciones en este vulnerable grupo.

Entre las medidas recomendadas por los expertos se encuentran mantenerse dentro de las casas, evitar las colas, aglomeraciones y el transporte público, además de mantener una alimentación adecuada.

Embarazadas, madres y médicos desde la isla, consideran que debido a la crisis imperante en el país, es imposible cumplir con estas recomendaciones.

Desde Caimanera en la provincia de Guantánamo, Caridad Herrera, que está embarazada cuenta que tiene muchos problemas para acudir al hospital en la cabecera provincial por falta de transporte, y que la dieta que le ofrece el estado, consiste simplemente en media libra de leche en polvo y media libra de pollo al mes.

“Yo no sé qué medidas van a tomar con las embarazadas en este pueblo, estoy esperando todavía, me toca consulta y aquí no ha venido ningún médico”, comentó Caridad.

El mes pasado, la doctora Noemis Doris Causa Palma, directora del Programa Materno-Infantil (PAMI), del Ministerio de Salud Pública (Minsap) dijo que Cuba "garantiza a todas sus gestantes la atención prenatal como está establecido en el país".

La doctora declaró a la Agencia Cubana de Noticias que, en medio de la pandemia, se estiman unas 21 402 gestantes con fecha de parto hasta el mes de julio.

La funcionaria del Minsap explicó que la Atención Prenatal consiste en 10 consultas durante todo el embarazo y que si se determina que la gestante presenta un elevado riesgo, se incrementan en frecuencia y se les garantiza que sean vistas por especialistas de la Atención Primaria y Secundaria de Salud.

Sin embargo, desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora dice que en su barrio, cuando las embarazadas van a los consultorios, la mayoría de las veces son atendidas por estudiantes de Medicina porque "la doctora generalmente está ausente”, señaló Zamora.

En la ciudad de Sancti Spíritus, la comunicadora y madre Aimara Peña considera casi imposible cumplir con las recomendaciones del MINSAP.

“Aquí las mujeres embarazadas hace un buen tiempo que los medicamentos que ellas recibían sistemáticamente durante el embarazo no los hay, y es muy difícil ver a un médico ginecólogo ahora mismo por el área”, dijo Aimara.

Para el científico Oscar Casanellas es muy compleja la situación en el país con las gestantes en medio de la pandemia.

“Esos programas del gobierno no cubren las demandas reales de una embarazada que debe ingerir proteína animal para levantar la hemoglobina, no puede faltarles las vitaminas, mucho menos la B-12 en la concentración que se requiere, y no se encuentran”, explicó el biólogo.

Diasniurka Salcedo, desde Alquízar, en Artemisa, desmiente que exista el apoyo gubernamental para las gestantes en la isla.

“Con muchas de esas embarazadas lo que ha sucedido es que han estado en las colas, porque no hay otra posibilidad de adquirir alimentos, las autoridades deberían haber hecho excepciones con este grupo vulnerable y llevarle los alimentos a las casas”, concluyó la activista.

“Tengo un familiar que está embarazada y ayer tenía turno para hacerse análisis a las 6 de la mañana en el laboratorio, cuando llegó no tenían reactivos, sumado a que tuvo que ir caminado porque no hay transporte”, informó Dairis González Ravelo, reside en Morón, Ciego de Ávila.

El doctor Roberto Serrano, en Songo la Maya, provincia de Santiago de Cuba, expresó su preocupación con el tema.

”Las embarazas en un país que está en ruinas, si se quedan en la casa se desnutren, los pre-natales, estas vitaminas que requieren ellas en estado de gestación, que ahora las necesitan más que nunca porque la dieta es tan pésima, no existen. Parece que la gente que hablan en el Noticiero de la Televisión Cubana, no viven aquí”, enfatizó el doctor.

En el reporte correspondiente al miércoles sobre el Covid-19 en Cuba, las autoridades de Salud Pública informaron el fallecimiento de una embarazada de 24 años de edad en la capital cubana.