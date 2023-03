Marcha del Día Internacional de la Mujer cancelada en Hong Kong tras amenazas policiales

En medio de amenazas de la policía con arrestar a activistas, una organización laboral de mujeres en Hong Kong canceló una marcha que tenía el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, informó Radio Asia Libre.



"Lamentablemente, hemos decidido cancelar el mitin y la manifestación del Día de la Mujer que estaban programados para mañana", dijo el sábado pasado la Asociación de Mujeres Trabajadoras de Hong Kong en un breve comunicado en su cuenta de Facebook, sin dar una razón para el cambio. "¡Disculpas por esto!"



Según explica Radio Asia Libre, “la medida ocurre a pesar del levantamiento de las prohibiciones a las reuniones públicas en Hong Kong y las críticas de un experto en derechos de las Naciones Unidas sobre las restricciones a la sociedad civil y el activismo de derechos bajo una ley de seguridad draconiana.”

"Estamos seguros de que las razones detrás de la decisión son evidentemente obvias para el público", dijo el grupo en un comunicado en su página de Facebook, y agregó: "Dos días antes de la marcha, la Policía de Seguridad Nacional advirtió a cuatro miembros de LSD (Liga de Socialdemócratas) que no debían unirse a la marcha, o serían arrestados".

La Liga de Socialdemócratas, un partido político a favor de la democracia y dirigido por activistas de derechos veteranos que habrían participado en el evento, dijo que la policía había afirmado que "elementos violentos" habían planeado unirse a la manifestación.

La presidenta de la liga, Chan Po-ying, expresó que ella y otros tres miembros fueron detenidos por la policía de seguridad nacional el 3 de marzo y les advirtieron que serían arrestados si participaban en el evento, reseña Radio Asia Libre.



"Llamaron el viernes pasado... y enviaron un auto para llevarme a la comisaría", dijo Chan. "Fueron directos al grano y nos dijeron que no podíamos participar en la manifestación, sin dar la razón".



"Solo dijeron que somos figuras conocidas... Cuando le pregunté qué pasaría si insistía en ir, me dijo muy claro que me arrestarían", precisó. "Él no respondió a mis preguntas... simplemente me dijo que no fuera".



Radio Asia Libre agrega que Chan dijo que es posible que las autoridades estén tratando de evitar cualquier protesta pública o disidencia durante la sesión anual del parlamento oficial de China, la Asamblea Popular Nacional en Beijing.

(Basado en un artículo de Radio Asia Libre traducido al inglés por Luisetta Mudie. Editado por Malcolm Foster en inglés).