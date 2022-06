Mantienen sentencias a manifestantes del 11J en Palma Soriano; condenados gritan ¡Libertad! a la salida del juicio

Las sentencias de 16 manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano se mantuvieron intactas tras el juicio de apelación realizado el jueves pasado, en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, informaron familiares de los procesados.

El tribunal dispuso el internamiento en prisión del activista Andrés Lugo López, en libertad bajo fianza hasta el momento.

Lugo fue condenado a 8 años de prisión, junto a otros 15 participantes en las protestas antigubernamentales por delitos que van desde instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, daños, evasión de presos o detenidos, resistencia y denegación de auxilio, hasta desobediencia.



“A los 16, la misma cantidad de años que llegó en la sentencia. No le bajaron a nadie”, informó a Radio Televisión Martí, la esposa Yenisel Rodríguez Gondres.



“Ya desde que yo vi que llamaron a Andrés para darle su fallo y entraron cuatro antimotines, yo sabía que se lo iban a llevar. Lo sacaron para la puerta, lo esposaron y se lo llevaron con los otros que ya estaban presos en el mismo carro jaula. Me dijeron que tengo que llevarle las cosas (productos de aseo, tanqueta para almacenar agua y ropa interior) el viernes en la mañana que es cuando lo trasladarán a la cárcel”, precisó.



Como en la mayoría de los juicios de apelación, pocas o ninguna fueron las disminuciones de sanciones para los participantes de las demostraciones del 11 de julio.



“La jueza dijo que todas las pruebas que ella tenía y todo lo que se hizo en el juicio anterior y en este de apelación son suficientes para ella llegar a la conclusión de que no ha habido errores, que están todas las pruebas que ella necesita para expresar un veredicto. No le subió a nadie la cantidad de años, pero tampoco bajó ninguna. Y es la última palabra, dijo que ellos no tienen derecho a apelar al Supremo, que ésta es la sentencia firme. Ellos están ya listos para cumplir”, relató Rodríguez.

El opositor acudió al tribunal para la vista oral de apelación y allí mismo le comunicaron que iría ese mismo día a prisión a cumplir la condena.



“En primera uno siempre cree que algo bueno va a pasar, que le va a bajar la sanción, que va a haber justicia, aunque se sabe que aquí en Cuba no hay justicia, uno siempre va con esa fe y esa esperanza, pero la jueza, desde el miércoles, le había dicho a mi marido que el último día de la vista fuera con su bolsa de aseo”, dijo la mujer.



Las condenas más altas de 12 años de privación de libertad para Yurisnel Rodríguez Torres, Jorge García García y Jorge Reinier Arias García, cuya madre, Susana García, dijo a nuestra redacción:



“Nacismo fue aquello. Mi hijo no quería venir al juicio. Lo trajeron el primer día y él declaró cómo pasaron las cosas, y todas las mentiras que se han dicho en el proceso, y la manipulación de los hechos. Y pidió después que lo sacaran de la sala, que él no quería estar allí escuchando falsedades. La jueza lo mandó a poner en un pequeño calabozo que hay en la audiencia, y este jueves no lo llevaron al juicio”, relató García.



“Cuando se los llevaban, los muchachos comenzaron a golpear las paredes del carro jaula y a gritar libertad. Fue deprimente y emocionante a la vez”, concluyó García.



Los sentenciados de Palma Soriano son: