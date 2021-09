Mantienen prohibición de salida al extranjero a artista independiente

El régimen mantiene la restricción de viajar al extranjero al artista plástico Yasser Castellanos, miembro del Movimiento San Isidro.

"Un gobierno que solo te concede el derecho a obedecer, demuestra no verte como otra cosa que un esclavo. Ellos me etiquetaron de contrarrevolucionario por declararme artista independiente, cimarrón", dijo Castellanos en un mensaje publicado en su perfil de Facebook.

Este martes, Castellanos trató de prorrogar su pasaporte con la intención de viajar a Miami, Estados Unidos adonde está invitado a formar parte de una exposición colectiva en el Oslo Freedom House en el mes de Octubre.

“Me dirigí a la oficina de Identificación, Inmigración y Extranjería de Cuba que está destinada para estos trámites y allí la persona que me atendió me dijo que en el sistema de la computadora estoy registrado como regulado y que debido a eso no me pueden actualizar mi documento”, explicó el creador a RadioTelevisión Martí.

“Para reclamar los derechos que ellos nos niegan, aunque por nuestra humana condición nos corresponden, he elegido la lucha no violenta, que la inhumanidad, el daño y sus consecuencias sean su asunto, no el mío. Tengo fe en la justicia real y sus ineludibles sentencias. Dios me ha mostrado otras formas de viajar, invisibles para el mundo al igual que sus bendiciones", escribió antes en las redes sociales.

En 2019 recibió la primera confirmación de que era un artista “regulado” cuando en el Aeropuerto Internacional de La Habana trató de abordar un avión para el extranjero y las autoridades aduaneras se lo prohibieron.

"Ahora soy uno más de los "regulados", esos a quienes el gobierno les prohíbe viajar fuera de Cuba sin otra excusa que su oscura y enferma voluntad", denunció entonces, Castellanos, crítico del Decreto 349 por limitar la libertad de los artistas en la isla y uno de los huelguistas acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro el pasado año.