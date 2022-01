Manifestante del 11J condenado a 30 años de prisión lleva 10 días en huelga de hambre: "Lo necesitamos libre" (VIDEO)

Diez días cumple este lunes en huelga de hambre, en la prisión provisional de Holguín, el manifestante del 11J Yosvany Rosell García Caso, condenado a 30 años de cárcel junto a otras 20 personas por el supuesto delito de sedición.

Otros cuatro juzgados, que también habían decidido plantarse, ya abandonaron la huelga, informó a Radio Martí su esposa, Mailín Sánchez, que fue citada este lunes al penal por la Seguridad del Estado, ante el deterioro de la salud del reo y su convicción de continuar la huelga.

“Ayer me llamaron que fuera hoy a la prisión porque mi esposo continúa plantado, Yosvany sigue en huelga y negado a todo. No quiso ni recibir la visita mía el jueves, no quiere nada, y solo reclama su inmediata libertad. Las autoridades del penal no me dijeron para que me citaron, no me quisieron decir por teléfono, que tenía que ser personalmente”, explicó Sánchez.

El detenido ha permanecido incomunicado durante casi dos semanas, añadió la mujer.

“Desde el día 10 de enero, en la víspera del juicio, que le permitieron una llamada telefónica de cinco minutos, no hablo con él, ni nada. Yosvany es el único que se mantiene en huelga, los demás ya comenzaron a alimentarse, y también les pusieron sueros en la enfermería de la prisión”, aseguró.

“Yo estuve en el penal el martes, también el jueves. Allí me personé para preguntar por su estado de salud. Casi todos los días fui para estar al tanto de él, pero no es mucho lo que me dijeron; simplemente, que seguía plantado”, afirmó Sánchez.

Mientras, en las últimas horas, la esposa del sentenciado acudió a las redes sociales, donde público un video junto a sus tres hijos menores, demandando su inmediata liberación.

“Mi esposo se encuentra en huelga de hambre desde el 14 de enero, exigiendo justicia para él, con una injusta petición fiscal de 30 años de prisión. Están acabando las autoridades con esta familia; esta es su familia, que lo quiere libre y en la casa ya. Quiero justicia y libertad para Yosvany Rosell García Caso. Nosotros lo necesitamos libre”, demandó.