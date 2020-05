Abuso policial en Cuba: "maltratan y humillan al pueblo como si fueran dioses"

La ciudadana Bárbara Portales Leyva, residente en Antilla, provincia Holguín, se suma a la lista de mujeres que en los últimos tiempos han sido víctimas de la violencia policial en Cuba.

A nuestra redacción han llegado numerosas denuncias de abuso de poder por parte de las autoridades, sobre todo de la policía, en el nuevo entorno restrictivo que ha impuesto la pandemia.

"Ahora con el problema del coronavirus les han dado un poder donde ellos pueden maltratar y humillar al pueblo como si ellos fueran dioses", denunció desde Holguín Portales Leyva, que asegura fue arrestada con violencia por supuestamente no portar el carnet de identidad, cuando en realidad dice que sí lo llevaba.

"El pueblo no puede hablar, no puede hacer nada más porque es solo lo que ellos quieren hacer y no es lo que el pueblo necesita", declaró la mujer arrestada el sábado por acercarse a una amiga que se encontraba en una cola, para pedirle un medicamento.



"Cuando ella me va a ver para responder que me va a conseguir un antibiótico fue cuando él me agarró por el brazo, me dijo que le diera el carné y me cogió por el brazo y me metió dentro de la patrulla. Cuando llego a la Unidad de Policía del municipio Antilla, el oficial patrullero que me lleva a la patrulla sin saber lo que me había sucedido me maltrata y me dice que me va a acusar y me hizo una carpeta de preguntas", relató Portales, quien asegura terminó multada con 40 pesos por violar el artículo 1 del Decreto 141 sobre el orden público.