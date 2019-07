Maduro dice que son "bienvenidos" a Venezuela prófugos exlíderes de las FARC

Nicolás Maduro dijo el domingo que dos prófugos exdirigentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC son "bienvenidos a Venezuela", días después de que Colombia denunció que estarían ocultos en el país petrolero.



Se trata de Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, y de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quienes participaron en la negociación de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar un conflicto demás de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos.



"Habían anunciado que venía Iván Márquez y Jesús Santrich, me quedé esperando. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz", dijo Maduro en la clausura del evento de políticos y activistas de izquierda latinoamericana, acompañado del gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel.



"Y Timochenko y Catatumbo y las FARC es bienvenida a Venezuela cuando quieran venir porque son líderes de paz, claro que sí, claro que son bienvenidos, me quedé esperando, me alegré cuando supe que venían", aseguró Maduro refiriéndose a algunas versiones que aseguraban que Santrich y Márquez participarían en el Foro de Sao Paulo.



Márquez desapareció desde mediados de 2018 sin posesionarse como congresista, mientras que Santrich se posesionó como legislador en junio de este año luego de recuperar la libertad en medio de un proceso en el que se le acusa de estar involucrado en un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos valoradas en 320 millones de dólares.



Pero Santrich desapareció a finales de junio e incumplió días después una citación en la Corte Suprema de Justicia para atender una indagatoria como parte del proceso, por lo que el tribunal ordenó su captura. El prófugo exnegociador de las FARC negó antes de desaparecer las acusaciones en su contra y dijo que se trataba de un "montaje".



Fuentes de seguridad y del Gobierno de Colombia sostienen que Márquez y Santrich se esconden en Venezuela, al igual que otros excomandantes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz, y algunos comandantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.



Las tensiones entre los países vecinos han empeorado desde que el mandatario Iván Duque, junto con más de 50 países, incluido Estados Unidos, reconocieron a Juan Guaidó, líder de laopositora Asamblea Nacional, como presidente encargado a finales de enero. Guaidó asumió el cargo al alegar que la reelección de Maduro fue fraudulenta.