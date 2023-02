Madres denuncian abusos en prisión contra manifestantes del 11J encarcelados

Continúan los maltratos por parte de las autoridades penitenciarias en contra de los manifestantes condenados por las protestas del 11J en Cuba, denunciaron sus madres este martes a Radio Televisión Martí.



Desde el domingo se encuentra aislada y en celda de castigo la activista transgénero Brenda Díaz García, quien cumple 14 años de prisión en la cárcel de Güines Cuba-Panamá, provincia de Mayabeque, por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Güira de Melena, Artemisa.



La madre de prisionera política, Ana María García, se personó este lunes en esa prisión luego de haber recibido información de un reo de que Brenda había sido maltratada físicamente por guardias del centro penitenciario.



“Allí me recibió el jefe de Orden Interior, y me dijo que él no sabía nada sobre lo sucedido, porque fue el domingo, y él no trabajó ese día, pero sí me confirmó que la habían puesto en celda de castigo. Me dijo que esperara media hora para él averiguar. Tras dos horas y 20 minutos, el oficial salió nuevamente y me dijo que lo que pasó con mi hija fue que entró a un cubículo que no debía, y el guardia la sacó de ese lugar”, explicó García.



Las autoridades del penal no le permitieron ver a su hija.



“Ellos me dicen que no está golpeada, pero no me la dejaron ver, y yo recibí llamadas de varios presos, quienes me dijeron que sí la habían golpeado. Este miércoles voy nuevamente para la cárcel. Yo quiero que me la presenten frente a frente, y que ella lo diga en mi cara, que no está golpeada, y yo verle el cuerpo, que no está golpeada”, aseveró la mujer.

Gilberto Castillo Castillo, sentenciado a seis años de prisión por su participación en las protestas, también en Güira de Melena, es discapacitado mental y no tiene acceso a los medicamentos que necesita en el penal Combinado del Este, alertó su madre Mariana Castillo.



“Mi hijo me dijo que hace algún tiempo lo vio un capitán, que le dijo que lo llevarían para realizarle un chequeo médico, para determinar el retraso mental que padece, pero me aseguró que nunca lo llevaron a los exámenes, y le están suministrando amitriptilina a Gilbertico, sin mi consentimiento” dijo Castillo.



Nuevamente, incumplieron las autoridades del Combinado del Este, quienes habían prometido llevar al periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que está padeciendo de varicocele, a un especialista, algo que no ha ocurrido, reiteró su madre, Martha Domínguez.



“Ya lleva más de una semana con inflamación en los testículos, con sangramiento y dolor, y todavía hoy, 14 de febrero, no le han dado asistencia médica especializada. Ellos habían dicho que el jueves pasado sería visto por un nefrólogo, pero todavía es la fecha que no ha sido atendido por nadie”, explicó Domínguez.



Y en el penal de Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, siguen las irregularidades en contra del preso del 11J, Ángel Jesús Veliz Marcano, condenado a seis años de prisión, dijo su madre, Aile Marcano.



“Preocupada por las lesiones en la piel que está sufriendo mi hijo. Desde que cayó preso se le han hecho varios tratamientos y aún persiste la escabiosis (sarna). Y el tema de la alimentación… es pésima. Realmente, las condiciones en las prisiones son infrahumanas”, enfatizó la madre del preso político.