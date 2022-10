Madre implora a Díaz-Canel y Lis Cuesta que "suelten a los niños encarcelados injustamente"(VIDEO)

Ibis Plasencia, la madre de los hermanos Frank Artola, de 18 años, y Hillary Gutiérrez, de 26, detenidos desde el pasado 1 de octubre tras una manifestación en La Habana, apeló a Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel para que conceda la libertad a sus hijos.

Los jóvenes estuvieron en la protesta que tuvo lugar en la esquina de Línea y F, en el Vedado, una de las muchas manifestaciones que se dieron tras el paso del huracán Ian por Cuba.

La mujer denunció que Hillary es madre una niña de cinco años, que ha quedado al cuidado de su abuela y que Frank fue víctima de una brutal golpiza que propinaron los represores: "Le cayeron entre cuatro a reventarlo. Lo desmayaron de tantos golpes".



“Quiero denunciar los golpes que le dieron brutalmente a Frank, casi lo matan, hasta desmayarse. Nosotros vivimos en la esquina donde sucedieron los hechos. Todos los vecinos me han contado su versión poco a poco. Casi todos coinciden. Unos van a la casa, otros me cuentan a escondidas por miedo a [perder] su trabajo, por miedo, por miedo, todo es por miedo. Yo soy su mamá y no puedo tener miedo”, declaró la señora.



La madre dijo que el lunes los muchachos cumplieron 23 días encarcelados en la unidad de investigación policial de 100 y Aldabó, en el municipio Boyeros.

“Estamos esperando una respuesta y el abogado no nos puede decir nada. Dice que eso depende de la Fiscalía. La Fiscalía no se pronuncia (...) Me dicen que eso está pa’llá arriba. ¿Allá arriba adónde voy a llegar? ¿Al presidente? Es lo único que me faltaba. Entonces es a usted señor presidente a quien me estoy dirigiendo y a usted esposa del presidente de Cuba, Lis Cuesta, como madre. Les estoy pidiendo encarecidamente, pidiéndole, implorándole, que suelten a los niños que están encarcelados injustamente, no tienen delito”, declaró.