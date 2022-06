Madre del 11J dice haber confiado en la justicia y ahora se siente decepcionada por condena a su hijo

La madre del preso político Carlos Paul Michelena sentenciado a 10 años de privación de libertad por los sucesos del 11 de julio de 2021 en la Güinera, en Arroyo Naranjo, La Habana, dijo a Radio Martí haber confiado en que se haría justicia con su hijo, pero no fue así, tras recibir el pasado miércoles respuesta del recurso de casación.



“Se le puso otro abogado, muy buen abogado, por cierto, hizo muy buena defensa y, cuando le bajaron los papeles, le bajaron con 10 años, cosa que no entiendo por qué, sin él haber hecho absolutamente nada; sale en el video las pruebas de él con el celular filmando, nada más.

Yo, francamente, estoy súper destruida, inclusive me estuve manteniendo pasiva porque pensé que la justicia iba a hacer lo que debía hacer, no hay causa, tú deber ir para la calle, pero veo que no es así, declaró.



Ana Rosa Valdés asegura que su hijo no participó en las protestas que tuvieron lugar ese día. Afirma que Michelena sólo tomaba imágenes de lo que estaba sucediendo cuando los uniformados lo arrestaron y lo golpearon, algo que su hijo no concebía que sucediera en Cuba.



“El simplemente estaba en casa de la novia, que vive cerca, y vio el tumulto por la esquina y él sale, al él salir y ver aquél espectáculo nunca visto aquí en Cuba, se puso a filmar, en esa ‘filmadera’, cuando él ve que vienen personas corriendo, él baja por esa misma esquina y venían unos llamados ‘Boinas Negras’ y sin preguntar ni nada le han propiciado una cantidad de golpes enorme. Él dijo que él no sabia que en Cuba se daba golpe”, explicó la madre del prisionero.

Tras la brutal golpiza, Carlos Michelena necesitó sutura para algunas heridas, mientras el certificado por las lesiones sufridas nunca apareció, asegura Ana Rosa desde la localidad de Párraga, en La Habana.



“Lo despiertan llegando al Hospital Miguel Henríquez, que lo despertó la doctora para poderle coser la cabeza, con el tabique fracturado, todas las costillas inflamadas, allí mismo dieron el certificado y lo llevaron de nuevo de vuelta al Capri, la Unidad de Policía que hay allí, en Arroyo. En el Capri le pidieron el certificado y no apareció nunca el certificado, se perdió”, alegó la mujer.



La madre de Carlos Michelena nos comenta además que en una oportunidad no le permitieron verlo debido a los traumas sufridos por la golpiza que le propinaron los agentes policiales del régimen.



“En Cien y Aldabó dieron en ocasión una visita donde a mí no me avisaron, ni a mi ni a otras madres porque, ellos estaban tan hinchados, que no avisaron a las madres para que no los vieran en esas condiciones”.



Carlos Paul Michelena, de 33 años, enfrentaba una petición fiscal de 20 años y en el juicio celebrado en diciembre fue sentenciado a 16 años de cárcel por el delito de “sedición”, sanción que fue rebajada a 10 años tras un recurso de casación interpuesto a su favor ante el Tribunal Supremo Popular.