Madre del 11J amenazada en La Habana asegura que el gobierno teme un estallido social en medio del apagón

Agentes policiales prohibieron este miércoles a la activista Bárbara Farrat salir de su vivienda, en el municipio 10 de octubre, en La Habana. Farrat denunció a Radio Martí que, tras más de 48 horas sin servicio eléctrico en esa zona de la capital cubana, los agentes temen un estallido social.



“Nada, ni una gota de corriente ya hace cuarenta y ocho horas y parece que ya tenían idea de que ya el cubano se iba como que a querer alterar. Desde ayer por la noche me empezaron a sitiar a mí”, relató Farrat.



La “Madre del 11J” explica que, debido al fuerte calor y sin posibilidades de alivio, “uno trata de coger un banquito, un asiento o algo y por lo menos sentarse en el portal de su casa […] pasaron y me vieron sentada afuera y, simplemente, me rodearon más de veinte policías”.



“Cuando fueron a conversar conmigo, simplemente era para que subiera: ‘No, sube pa´tu casa”, -ordenaron los agentes, a lo cual, Bárbara Farrat respondió: “No me da la gana, yo estoy en la puerta de mi casa y no voy a subir porque no me da la gana”, dijo.

La activista cuenta que encendió su teléfono móvil para que “ellos”, los policías, “pensaran que estaba haciendo una directa, y gracias a eso logré que se fueran de delante de mí, porque ya yo estaba rodeada”.

Según Farrat, la vigilancia comenzó alrededor de las nueve de la noche del miércoles, “incluso, se quedaron cuatro guardias ahí, vigilando durante toda la madrugada la casa mía; se fueron ahora mismo por la mañana”.



Farrat fue también amenazada por el policía que funge como jefe del sector donde reside la activista, quien le advirtió que, de no subir a su hogar de inmediato, sería detenida y conducida a la estación policial, contra lo cual la mujer se rebeló.



“Bueno, entonces que me llamen al de la Seguridad del Estado y que me lleven para donde les dé la gana, porque no le encontraba lógica que fuera yo la única que tuviera que subir para su casa cuando toda la Calzada de 10 de Octubre estaba llena de gente”, le dijo al agente.



Desde 2021, Farrat ha sufrido represión y acoso por parte del régimen cubano y ha destacado por su activismo exigiendo la liberación de su hijo, Jonathan Torres Farrat, uno de los “Niños del 11J” quien permaneció encarcelado varios meses por participar en las protestas del 11 julio en la esquina de Toyo, en La Habana.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)