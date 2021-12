Madre de manifestante del 11J demanda por abuso a la Seguridad del Estado: "Me siento acosada"

La camagüeyana Ailex Marcano Fabelo, madre del preso político Ángel Jesús Véliz Marcano presentó este martes una queja a la gobernadora provincial, Yoseily Góngora López por los abusos que cometen contra ella agentes de la Seguridad del Estado.

La carta, entregada en la sede de la Asamblea del Poder Popular de la provincia de Camagüey, tiene una copia para la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (MININT).

“Hice esta queja por todos los hostigamientos que estoy recibiendo por parte de agentes de la Seguridad del Estado. Me siento acosada, limitada. Ya me está afectando mi salud mental y repercutiendo en mi estado físico. Y necesito ponerle un freno a esto porque todavía yo me considero un ser humano de este país y mi hijo no es un delincuente. Mi hijo participó en las manifestaciones del 11 de julio, pero no es para que me tengan a mí como una terrorista. Ni a él tampoco. Él cumple con la disciplina y las reglas de ese centro penitenciario donde se encuentra”.

Ángel Jesús Véliz Marcano enfrenta una condena de 8 años de privación de libertad luego de que la Fiscalía ratificara su petición en un juicio que quedó concluso para sentencia la semana pasada.

En su reclamación, Marcano Fabelo advierte que su actuar en defensa de su hijo, no tipifica ningún delito, sin embargo, es sometida a un maltrato psicológico “sistemático, deliberado, selectivo e impune” por parte de los efectivos de la Contra Inteligencia de Camagüey, Marcos y Kevin.

Con este, se materializa el primer paso para una eventual demanda judicial, agotados los recursos judiciales internos explicó el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios de la organización de asesoramiento legal Inteligencia Ciudadana.

“La acción de Ailex tendrá una connotación judicial, habida cuenta de que podrá presentar una demanda judicial y seguidamente agotado los recursos judiciales internos, podrá acceder al sistema de peticiones y casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrito a la OEA o al Consejo de Derechos Humanos adscrito a la ONU contra el régimen totalitario de La Habana”, indicó el jurista.

También ha sido informado Tom Haeck, a cargo de la Sección América en la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.