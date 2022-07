Madre de presa política del 11J en La Güinera desesperada por el mal estado de salud de su hija

Familiares de la presa política Katia Beirut, condenada a 9 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio de 2021, en La Güinera, La Habana, confirmaron la grave situación de salud que enfrenta en la prisión Mujeres de Occidente, en El Guatao, La Habana.



Su madre, Zoila Rodríguez, quien se personó en esa penitenciaría el jueves, así lo denunciaba a Radio Martí.



“…Mi hija sigue con fiebre, tiene las plaquetas bajas y (me dijeron) que

Le van a repetir los análisis; no dijeron cuándo se los iban a repetir. Le llevé un poquito de gelatina, le llevé un caldo, me lo permitieron, se lo pasaron”, apuntó Rodríguez.



La mujer, que afirma estar “muy preocupada por la salud de su hija”, relata que, el pasado lunes, cuando el esposo de ésta asistió a la visita llamada “pabellón conyugal”, se percató de que Katia Beirut “estaba con fiebre, con muchos hematomas en el cuerpo, lo que indica que ya las plaquetas venían muy bajas desde hace unos días atrás”, advirtió.



En opinión de Rodríguez la fiebre, unida a las plaquetas bajas, “puede ocasionármele problemas muy serios y graves de salud a mi hija”, porque, adujo, la combinación de fiebre y plaquetas bajas, “puede empezar a convulsionar mi hija”.

“No he escuchado su voz ni siquiera; no tiene visita […] hasta el sábado de la semana que viene (30 de julio) y estoy muy preocupada, estoy desesperada porque le tocaba llamada telefónica y no me la dieron porque dicen que ella está aislada”, explicó, añadiendo:



“Estoy desesperada, no sé qué hacer, necesito que saquen a mi hija para un hospital, que me la lleven para donde haya un médico, que la puedan atender como se debe atender, porque en una prisión no atienden […] a un reo como se atiende en un hospital. Estoy desesperada, estoy impotente, estoy muy mal, desesperada, ya no aguanto más”, concluyó entre lágrimas la señora.



Katia, de 36 años y su padre Freddy Beirut, de 64, se manifestaron el 11 de julio de 2021 en el reparto La Güinera, en La Habana y fueron sentenciados a 10 y 9 años de cárcel respectivamente, tras un recurso de apelación que redujo la condena de 20 años de privación de libertad que había sido impuesta a ambos por el supuesto delito de sedición.



Padre e hija, fueron testigos del disparo por la espalda con el que un policía puso fin a la vida del cantante Diubis Laurencio, quien participaba de las protestas pacíficas ese 11 de julio en La Güinera.



También el hermano de Katia, Exeint Beirut, de 41 años, fue condenado a cuatro años de prisión por haber participado en las protestas del 11 de julio, en Guantánamo.



(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)