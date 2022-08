Madre de manifestante del 11J denuncia acoso y amenazas de la Seguridad del Estado

Bárbara Farrat, activista y madre del menor Jonathan Torres Farrat, quien se encuentra en casa bajo fianza con petición fiscal de 8 años de cárcel, por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio del 2021, denunció amenazas e intentos de multas por parte de un agente de la Seguridad del Estado.

Farrat comentó al Observatorio Cubano de Derechos Humanos que un agente de la Seguridad del Estado llamado Yoel Arguelles, que se hace llamar "Denis", la acosa y amenaza con ponerle una multa de siete mil pesos si no se presentaba a una citación policial.

"Desde que dije que no voy a ir me han mantenido a un patrullero afuera de mi casa", dijo Farrat.

La madre del 11J señaló que no asisistió a la citación que estaba programa para el lunes porque la considera ilegal, primeramente porque el agente la firmó con su sobrenombre y no son su nombre real. "Me ha hecho llamadas amenazantes, de que ya tiene un expediente abierto a mi esposo y de que me tiene otro a mi", explicó la activista.

La cuentapropista, quien no ha podido retomar su trabajo, pues el régimen cubano le negó la licencia de manicera, aseguró que otra de las razones por la cual no asistió este lunes a la citación es porque se encontraba enferma con dengue.

"El Denis dice que yo estoy enferma para ir a una estación de policía, pero que yo no estoy enferma para seguir haciendo directas, yo no estoy enferma para seguir publicando, yo no estoy enferma para seguir compartiendo y que, por lo tanto, él venía a mi casa a meterme una multa de siete mil pesos", explicó Farrat.

Jonathan Torres Farrat fue encarcelado cuando tenía 17 años de edad en la prisión Jóvenes de Occidente, en el Guatao, por las protestas populares del 11 de julio en el reparto La Güinera, en La Habana.

Durante su encarcelamiento, Farrat denunció en varias oportunidades la situación de su hijo por lo cual recibió amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades castristas. Debido a que la activista no dejó de denunciar las arbitrariedades del régimen cubano, las autoridades del penal se ensañaron con el joven, para que su madre parara.

En mayo pasado, Torres Farrat fue ue excarcelado bajo fianza en espera de juicio.