Madre de la bebé fallecida en Cuba tras vacunarse reclama explicación del gobierno

“Ya quedaron bien con el pueblo, ¿y yo y mi esposo qué?”, escribió el domingo en su cuenta de Instagram la cubana Yaima Caballero Peralta, madre de Paloma Domínguez Caballero, la niña de un año que murió después que la vacunaran en un policlínico de Alamar.

La mujer se refiere al comunicado emitido el domingo por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), cuyos primeros párrafos hablan de tres niños de la misma edad “con un evento adverso asociado a la vacunación con PRS”, las siglas de parotiditis (paperas), rubéola y sarampión.

Antes de informar el fallecimiento de Paloma, el documento subraya que “inmediatamente después de aparecer los síntomas, fueron ingresados y recibieron atención medica por profesionales de alto nivel científico en los Hospitales Pediátricos Borrás Marfán y Centro Habana”.

“¿Cuándo nos van a llamar para decir qué mató a nuestra hija, cuándo?”, es el desgarrador mensaje de la madre. “Los estoy esperando, solo un mensaje de apoyo como han hecho todos ustedes que ni siquiera nos conocen”, dice, refiriéndose a quienes se han comunicado con ella y comparten su dolor a través de las redes sociales.

De acuerdo con el propio comunicado oficial del MINSAP, todos los niños habían sido vacunados el 7 de octubre en el Policlínico Enrique Betancourt Neninger, del municipio Habana del Este.

Otros dos casos se sumaron a los tres iniciales, declara el MINSAP. Luego del fallecimiento de Paloma, “los restantes cuatro niños se mantienen ingresados: una con atención [en cuidados intensivos], la cual se encuentra estable, y los otros evolucionan favorablemente”, indica el documento.

Luz Escobar, periodista del diario digital 14yMedio, conversó el domingo con Yaima Caballero Peralta. De acuerdo con su testimonio, el examen clínico al que sometieron a la niña antes de vacunarla descarta que fuera un problema de salud de la pequeña la causa directa o indirecta de las complicaciones tras la vacunación.

“Antes de [vacunarla] siempre la doctora de la familia la examina y determina si la bebé está en condiciones de recibir esta vacuna, porque tiene que estar completamente saludable para poder aplicarla”, le dijo la madre a Escobar, “porque ellos sí son muy estrictos en estos casos para que no haya una reacción adversa”.

La vacunaron aproximadamente a las 10 de la mañana del lunes 7 de octubre, al mediodía tuvo un primer vómito, “y luego otro y otro”, le contó Caballero Peralta a 14yMedio. Por recomendación de una amiga doctora la llevó a un policlínico, y de allí se fue al Hospital Luis Díaz Soto (Naval) porque, a pesar de que los vómitos habían disminuido, la piel de la niña “comenzó a ponerse un poco colorada”.

Los análisis no indicaron problemas, pero el médico le recomendó ir a un hospital pediátrico porque Paloma había tenido fiebre. La llevó entonces al Borrás-Marfán, del Vedado, donde la ingresaron ya con hinchazón en los pies, relató la madre a Escobar. Reaparecieron los vómitos, tuvo diarreas, aumentó la fiebre y se le hinchó demasiado y se le endureció el brazo donde le habían aplicado la vacuna.

Reportada grave, en estado crítico, le operaron el brazo, y aunque mejoró levemente al salir del quirófano, “a los pocos minutos” volvió a agravarse. Ni la diálisis ni la transfusión de sangre pudieron evitar el terrible desenlace.

Un médico consultado por Escobar descarta que el origen del problema pueda haber estado en un lote completo de la vacuna, que se importa de la India, porque en ese caso habría casos semejantes en todo el país.

“Se trata de una vacuna super segura”, dice la periodista desde La Habana en conversación con radiotelevisionmarti.com. “Cada bulbo tiene 10 dosis, y hay que usarlo el mismo día en que lo abren. Todos los casos fueron en el mismo policlínico de Alamar; por eso podría ser un problema en la manipulación del bulbo. Ellos tienen que investigar, y los responsables tienen que pagar”.

Hasta el domingo el MINSAP no había identificado ningún otro niño con síntomas, según el comunicado oficial. “La vacuna PRS se ha usado durante años en Cuba, se importa desde la India, está avalada por la Organización Mundial de la Salud y certificada por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED)”.

La enfermera que le aplicó la vacuna a Paloma fue expulsada de su trabajo, medida con la cual Caballero Peralta no está de acuerdo, y en estos momentos podría estar bajo arresto, según al menos una fuente consultada en la isla.

Ya esta cuenta no tiene sentido, escribió la madre el sábado en Instagram.

“Saben que mis publicaciones eran solo fotos de mi princesa, solo fotos lindas de ella quería compartir, pero que me la mataron con solo un añito por negligencia médica”, dijo la madre. “Ya no hay más nada que publicar, y a todas las mamas que seguía por aquí, pues ya no podré hacerlo porque no tengo el valor por ahora de ver fotos de sus lindos bebes, que Dios se los bendiga siempre. Nos han matado sin derecho a nada… gracias a los que siempre me seguían y comentaban algo. Ya no existimos más ni mi nené ni yo…”