Madre de Karla Pérez: "Te diré que la vida dejó de ser bella"

La joven cubana Mercy Olivera, quien sufre una enfermedad degenerativa y se encuentra conectada a una máquina que le proporciona oxigeno, se declaró en huelga de hambre para exigir que el régimen le entregue su pasaporte y así poder viajar al extranjero para recibir tratamiento.

El rapero Osorbo dijo en Facebook que Mercy tuvo que iniciar esta protesta porque el gobierno no le entrega los documentos para viajar. "Está muy débil y su abuela está desesperada", aseveró.

"Basta ya de abusos y horrores! #pasaporteparamercy", escribió Osorbo.

Olivera ha recurrido a sus redes sociales para exigir a las autoridades cubanas que le proporcionen su pasaporte, pues la solución para tratar su padecimiento es irse a los Estados Unidos.

“Este es el crimen del siglo, sigo denunciando que mi nieta se encuentra en huelga de hambre porque se niega a comer y en la mañana sufrió un broncoespasmos escalofrío letargo, logré que tomara agua, pero muy poca, estoy desesperada", escribió la abuela de Olivera en su perfil de Facebook.

La señora dijo que su nieta se ha desmayado dos veces y que al gobierno “no le interesa” que se muera.

“En estos momentos está descompensada; no sé que pueda suceder, agradezco a todos los que siguen denunciando este crimen, no hay razón ni motivo coherente que justifique esto, ella necesita atención médica idónea, aquí no hay nada y el tiempo no se detiene. Es joven y quiere vivir un poco más”, denunció la abuela de Olivera.

Esta joven cubana recibió varias amenazas después de que denunciara su caso en el programa de YouTube, “Hola! Ota-Ola”, conducido por el influenciar Alex Otaola.

Olivera contó en ese momento cómo el régimen no le da un pasaporte sabiendo que el tratamiento que necesita no está disponible en la isla.