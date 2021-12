Madre de adolescente preso tras el 11J depone huelga de hambre

Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, encarcelado por manifestarse en las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba, depuso el lunes una huelga de hambre que inició el sábado pasado para exigir la liberación de su hijo de 17 años.

En un video divulgado en las redes sociales explicó que fue la salud de su madre lo que la llevó a abandonar la protesta pues tuvo que ser llevada al hospital al saber que la vida de su única hija, al igual que la de su único nieto, corrían peligro.

“Mi mamá también padece de la presión, es epiléptica. Hoy (ayer) en la tarde empezó con un dolor de cabeza, no me había querido decir nada para no preocuparme, y de momento empezó a sangrar por la nariz. Me asusté y salí corriendo con ella para el médico. De tanto sangrar, mi mamá tenía los principios de un derrame cerebral”, argumentó Farrat Guillén.

“Hoy al ver que mi mamá estaba tan preocupada, de que estos hijos de la gran madre están a punto de matar a una familia completa, fue por lo que yo decidí abandonar la huelga de hambre. No voy a dejar a mi mamá con la preocupación con el miedo de que tenga que enterrar a un hijo”, declaró la mujer.

Torres Farrat es padre adolescente y permanece en prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario Jóvenes de Occidente.

Fue arrestado el 13 de agosto, un mes después de las manifestaciones, usando como evidencia dos videos en poder de la Policía que supuestamente lo muestran con un palo y tirando una piedra.

El activista de la Plataforma Archipiélago y el 27N, Daniel Triana, aseguró en su cuenta de Facebook que fue testigo de lo sucedido con la abuela y la madre del menor encarcelado.

"Bárbara ha depuesto su huelga de hambre por el pánico que le provoca perder a su mamá. La acompañamos y apoyamos en su decisión y celebramos su vida y su fuerza. Por favor si a alguien en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba le queda algo de empatía dé la orden, no de combate, sino de liberar a ese muchacho. Con una llamada de ustedes basta. Están acabando con la salud de esa familia, una familia que no tiene todos los recursos materiales que tienen ustedes. Compasión por favor.

Libertad para Jonathan Torres Farrat. En su casa lo esperan sus seres queridos", escribió el actor.