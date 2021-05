"Tú vas a ver que mamá va a regresar a casa”: madre de activista encarcelada ha quedado en custodia de tres niños

Odalis Benítez, la madre de Thais Mailén Franco Benítez, una de las participantes en la protesta pacífica de la Calle Obispo el 30 de abril, contó su desesperación por la suerte que corre su hija, encarcelada en la prisión de Mujeres El Guatao.

La señora, que ha quedado al cuidado de los tres hijos de la activista, de 7, 8 y 15 años, concedió una entrevista a Radio Televisión Martí donde confiesa sentirse muy tensa y triste.

"No se imaginará la posición de una madre, que no ha hecho nada mi hija para que la tengan allí", dice Benítez y asegura que ni el padrastro, ni la pareja de Thais han podido verla, sólo pudieron dejarle algunos artículos de higiene y alimentos.

La señora explicó que tras una reciente entrevista con el licenciado a cargo de la defensa de Thais, el abogado les dijo que no esperaba que esto durara más de 30 días y que pensaba que el asunto no progrese a juicio.

"Jurídicamente no hay una petición fiscal", declaró.

Según su relato, el licenciado les aclaró que "verdaderamente no están declarados como presos políticos", pero tampoco su delito es como "para tenerlos retenidos por tanto tiempo, por un delito que aparentemente puede ser un delito común".

"Desde que a mí me localizaron me dijeron que esto era “Actos contra la Seguridad del Estado. O sea que, salir en un momento determinado que se dio un incidente, que ella levantó al muchacho, que protestó por la injusticia de que lo tenían esposado y esas cosas y por su carácter y su normalidad como ella es, que realmente protesta por lo mal hecho. Yo no le veo el motivo para que la tengan con esa incomunicación, como si hubiera puesto una bomba", dijo Benítez, quien reside en Santiago de Cuba y ha tenido que trasladarse a La Habana para cuidar a los pequeños.

"Mi hija es inocente. No han tenido en cuenta tres niños, yo soy del otro extremo del país. Yo tuve que venir porque la situación que ellos mismos crearon porque no fue ni la policía quien la detiene, o sea, como se ve en el video, es personal, que no está identificado por fuera que son como de la seguridad, los que la cogen (...) Ella tiene libertad de movimiento, no quiso pararse y le ponen que resistencia, que verdaderamente es una cosa que veo que hay arbitrariedad en esto", denunció.

Benítez habló de lo afectados que están los hijos de la activista por la prolongada ausencia de su madre, sobre todo los más pequeños: "La hembra llora y el otro estaba como ido”.

“Lloran por la noche, lloramos y les digo que tengan esperanza. Dios hace la obra. Tú vas a ver que mamá va a regresar a casa”.

La mujer describe así a su hija, detenida en ocasiones anteriores por pronunciarse abiertamente contra el régimen de Cuba: "Thais es la niña amorosa, la niña no contestona, la niña dócil. La niña ya como madre, muy, muy activa. Como mujer y como madre muy activa en la atención a sus bebés. No admite la injusticia, no transa. Es muy dispuesta, maravillosa mi hija… Hace poco está ella en esto, pero hace tiempo ella está definida en su mente y en su pensamiento respecto a esto".

[Con entrevista de Ivette Pacheco para Radio Martí]