Madre cubana contra el Servicio Militar: “Tienen que pasar por encima de mí para llevárselo” (VIDEO)

Raisa Velázquez no está dispuesta a correr el riesgo de que su hijo Josué sea víctima de abusos, u obligado a seguir doctrinas o a reprimir a sus conciudadanos, o peor, que vuelva a casa en un ataúd, como ha sucedido a otros menores de edad reclutados para el Servicio Militar Activo (SMA) en Cuba.

“Tienen que pasar por encima de mí para llevárselo”, ha dejado muy claro en una entrevista con el portal digital CubaNet, en la que reafirma una decisión expresada públicamente desde mayo pasado, antes de que su hijo recibiera la primera citación.

El llamado al Servicio Militar Activo en Cuba alcanza a los varones a punto de cumplir los 16 años. Josué Menéndez, el hijo menor de edad de Raisa, cumplirá los 18 en noviembre próximo, y la madre sabe que las autoridades vendrán por él.



Ella no se resigna a la idea de dejarlo ir, como hace la inmensa mayoría de los padres en la isla. Sopesa los riesgos y no titubea en su decisión, menos después del siniestro en la Base de Supertanqueros de Matanzas, donde fallecieron jóvenes inexpertos, en la primera línea del fuego, reclutas del SMA que seguían órdenes de sus superiores.

"Han muerto jóvenes en el Servicio Militar por décadas y los padres siguen acatando la orden cuando vienen por sus hijos. Yo le digo a todos los padres que no lo hagan. A nuestros hijos los educamos nosotros, y también nosotros tenemos que protegerlos. A mi hijo lo defiendo a todas”, afirmó la mujer.

En julio pasado, Josué fue citado al chequeo médico previo a la entrada al SMA, y su madre volvió a enfrentarse a las autoridades.

“Hablé con el mayor Rafael Navarro, el mismo que le hizo la citación, con el mismo que había hablado el día del Comité Militar, que le había dicho que el niño no se iba a presentar, que el niño no está de acuerdo con pasar el Servicio Militar”, explicó entonces en un video compartido en Facebook.

La activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotora de Cuba Decide y manifestante del 11J, le dijo al jefe militar que si ella no era confiable por oponerse al gobierno, tampoco lo era su hijo. "El (Josué) está de acuerdo con mi posición, y él tampoco está de acuerdo con este sistema", aseguró.

"Hace poco conseguí una contrata como cajera dependiente en una tienda de Artex aquí mismo en Alamar, y cuando vieron casualmente un vídeo mío en contra del Servicio Militar esperaron a que se cumpliera el tiempo y no me dejaron seguir. Así es Cuba, un país donde dejan sin trabajo a una madre con dos niños por defender a su familia, pero a mí no me van a parar", explicó la opositora a CubaNet.

Ante las constantes amenazas de las autoridades por su posición firme contra el reclutamiento de Josué (entre ellas, la de ir a prisión acusada de "incitación") Raisa recalca las palabras de una funcionaria cubana ante las Naciones Unidas: “Yo sigo citando las palabras de Yisel González García en la ONU, donde dice que el Servicio Militar en Cuba es voluntario y consciente”, reitera.

Pero la activista confiesa estar “cansada de tantas represalias, de las amenazas", especialmente las dirigidas a su hijo, porque el mayor Navarro le ha dicho en más de una ocasión que "van a tomar medidas con el niño (...), que puede ir preso por desobediencia, por no presentarse a la citación.

La lucha de Raisa es ya la de muchas madres de la isla, que se han sumado en las redes sociales a su grupo “Madres Cubanas No al Servicio Militar Obligatorio”.