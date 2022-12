Madre citada por la policía tras exigir desayuno para sus hijos

La activista Anyell Valdés Cruz dijo a Radio Martí que no se presentará hoy a una citación policial que recibió por haberse manifestado el jueves en su vivienda en Arroyo Naranjo debido a que sus hijos no pueden desayunar por la deficiente distribución de productos lácteos en ese municipio habanero.

Valdés Cruz afirmó que protestó con unos carteles que decían "Abajo el PCC", "Abajo el gobierno municipal de Arroyo Naranjo", "Comunismo es hambre, miseria y necesidad" y "Comunismo es adoctrinamiento".

La activista señaló que su reclamo se debió a que su hijo cumplió 7 años y le quitaron la leche (debido a su edad) para recibir yogurt de soya y café, sin embargo, el gobierno le avisó a la madre que no se lo iban a dar "porque no tenían ninguna de las dos cosas".

"Y entonces, bueno, me resolvieron el café, me lo dieron de tanta reclamación que hice aquí en el municipio y el yogurt entra en los puntos que quedan alrededor mío, pero en el mío no entra", explicó.



La madre de tres hijos explicó a Radio Martí que debido a esta situación, decidió que estos no irán a la escuela por no tener con qué alimentarse.



Valdés relató que se dirigió a las entidades estatales pertinentes, pero hasta el momento no se ha resuelto el problema.



"Fui al Partido y dicen que el Partido no tenía nada que ver con eso. Fui a Comercio y la que atiende en Comercio (...) me dio una explicación que cuando salí predispuesta fui para el Poder Popular", narró la activista.



Valdés Cruz participó en el acuartelamiento del Movimiento San Isidro, en la sede de la organización en La Habana Vieja en el mes de noviembre del 2020, una protesta pacífica que exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís, quien para ese momento se encontraba en prisión.

En varias ocasiones, la marde cubana ha sido acosada y hostigada por la Seguridad del Estado debido a su activismo político. También ha sido víctima de actos de repudio en frente de su casa protagnizados por turbas procastristas.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Televisión Martí)