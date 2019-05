México retornó a 95 migrantes cubanos a la isla

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México dio a conocer este sábado la deportación de 95 cubanos con una “condición migratoria irregular” en suelo azteca.

En su cuenta de Twitter la institución valoró la devolución de los inmigrantes como “un retorno asistido”, en atención al “acuerdo con las autoridades del gobierno de Cuba, cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes”.

El vuelo se realizó desde el aeropuerto de Minatitlán, Veracruz, a La Habana, dijeron las autoridades.

El pasado 11 de mayo 25 cubanos escaparon sábado de la conocida Estación Migratoria Siglo XXI, situada en Tapachula, estado de Chiapas.

Los cubanos se dieron a la fuga sobre la 1:30 del mediodía, como indicó un comunicado del INM.

En el hecho, indicó el instituto, no se registraron daños a las personas ni a la instalación, y precisó: “El INM actúa de manera responsable y prudente, evitando en todo momento la confrontación y salvaguardando la integridad de las personas alojadas en sus inmuebles”.

Mexicanos solidarios

“Están llevándose arbitrariamente a todos los cubanos. Los están deportando. Eso no es justo”, denunció hace dos semanas una mexicana a las afueras de la estación Siglo XXI.

El video de la mujer fue subido a varias cuentas de Facebook y recibió decenas de comentarios y fue compartido centenares de veces.

También, el sacerdote y activista mexicano Alejandro Solalinde, pidió el martes 22 de mayo al Gobierno de México dar un mejor trato a los migrantes cubanos que han llegado al país en las últimas semanas.

"No se trata de repatriar a los cubanos si no permitirles, darles un oficio de salida para que sean ellos directamente los que toquen las puertas de Estados Unidos y ese país sea quien diga si pueden entrar o no", dijo Solalinde en una entrevista con la agencia Efe.

"México no tiene que hacer el 'trabajo sucio' traicionando la buena relación que han tenido México y Cuba", añadió.

El prelado, director del albergue "Hermanos en el Camino" en Ixtepec, Oaxaca, exigió a las autoridades "acelerar" la transformación de las estaciones migratorias en Chiapas, a las que llamó cárceles, en "auténticos albergues".

Según las estadísticas del INM a poco de entrar en la mitad de 2019 más de 600 cubanos han sido deportados desde México a la isla, siguiendo la política del gobierno de Manuel López Obrador.

[Con información del Instituto Nacional de Migración, Radio Televisión Martí, agencia Efe y redes sociales]