Médicos cubanos se unen por "una Cuba de Patria y Vida"

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho recibió el domingo a través de un perfil falso en Facebook serias amenazas contra su integridad física que denunció este lunes en conversación con Radio Martí.

El comunicador dijo que sobre las 11 de la mañana comenzó a recibir llamadas de un número privado que no contestó.

"Y a raíz de que no contesté las llamadas pues me llegó un mensaje por messenger de un usuario de Facebook que se identifica como Ángel Sánchez, que tiene la imagen de la cubanísima e inolvidable cantante cubana Celia Gruz", explicó Valdés Cocho.

El tal Sánchez le hizo unas "contundentes amenazas", dijo el periodista independiente. Escribió en Facebook, entre otras cosas, " que voy a amanecer desfigurado, que me va a dejar en un lado tirado, que nadie me va a reconocer; que no salga ni a la esquina, que no ponga un pie en la calle porque ellos saben mi dirección".

Según Valdés Cocho, el acozador le mandó en un mensaje a su teléfono la dirección donde vive, y le dijo "que antes que yo salga del país -porque parece que ya tienen conocimiento de que yo salgo para un curso de superación próximamente- ellos se iban a encargar de defender la revolución al costo que sea necesario, matando ratas como yo; o sea, para él yo soy una rata".

Añadió que para el hostigador, "lo peor que hice fue comenzar a trabajar en el medio independiente ADNCuba, porque según él yo le estoy echando sal a la herida".

El periodista confesó que las amenazas contra su integridad física "fueron bastante impactantes" cuando las vio, por lo que decidió denunciarlas en las redes sociales, "y automáticamente, parece que, al yo denunciar el perfil, Facebook se lo bloqueó, o esa misma persona borró su perfil".

"No le tengo miedo a la muerte, pero si le tengo mucha pena y vergüenza ajena a quién amenaza con matar y tiene el poco coraje de mostrar su rostro. Adelante, mata si tienes que matar; total, llevamos 62 años casi muertos", dijo Valdés Cocho al tal Sánchez.

La también periodista independiente Iliana Hernández comentó en el post de Valdés Cocho que las amenazas en las redes sociales son parte d euna estrategia intimidatoria del régimen cubano conta activistas y comunicadores.

"No hagas caso a eso, es una de las tácticas que están usando ellos ahora. Esos que te están escribiendo son muchachitos de 20 a 25 años que salen de los Camilitos, y la función de ellos es monitorear las redes sociales y, de vez en cuando, ponerte un mensajito intimidatorio, pero al final ya no funciona. Aunque no dejes de estar alerta, estamos tratando con asesinos", escribió Hernández.

Recientemente, el activista Raúl Soublett, fundador de la Alianza Afrocubana, y pareja de Valdés Cocho, fue interrogado y amenazado por agentes de la Seguridad del Estado.

“Me castigan por no seguir sus líneas, por tener vínculos con hermosas personas que ellos consideran un peligro. Me castigan por ser la pareja de un periodista independiente", escribió en su cuenta de Facebook.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)