Médicos cubanos exigen fin de ley que les impide ver a sus familias en la isla

La plataforma No somos desertores, que agrupa a profesionales cubanos exiliados, en su mayoría médicos, convocó a un "tuitazo" el miércoles para denunciar lo que ellos consideran el doble discurso del régimen de la isla sobre el tema de la reunificación familiar.

Según los galenos, La Habana se burla de los profesionales que han abandonado sus misiones en el exterior cuando acusa a la administración Trump de "impedir la reunificación familiar" tras poner fin a los vuelos chárter al interior del país.

En realidad, aseguran, es el régimen cubano el que impide el reencuentro de la familia cuando niega la entrada a la isla durante ocho años a los profesionales que decidieron escoger el camino de la libertad y abandonar las misiones en las que trabajaban en el exterior.

La doctora Yesey Poll Zamora, quien abandonó la misión médica del régimen en Venezuela en el 2012, afirmó que el "señor (canciller cubano) Bruno Parrilla está muy afectado por las medidas que tomó la administración Trump con respecto a los vuelos chárter para Cuba", pero que era hora de recordarle que eran los médicos cubanos quienes han sido víctimas de la ley absurda impuesta por el gobierno cubano de negarles la entrada al país durante ocho años, como castigo por haber abandonado sus misiones en el extranjero y ser ahora considerados "desertores".

Zamora añadió que "el señor Bruno se tomó una tacita bastante larga de pesimismo, porque ellos saben perfectamente todo lo que sufrimos nosotros los médicos cubanos que no podemos regresar. (Hay) nietos que no conocen a sus abuelos, no conocen a sus familias en Cuba, precisamente por esa ley absurda que ellos pusieron como medida de escarmiento. Pero es que realmente ese escarmiento no vale porque cada año cada vez más médicos desertaban, decidían ser médicos libres".

La doctora recalcó que "nosotros lo sufrimos diariamente. Si ellos realmente quisieran sentarse a una mesa de diálogo con el exilio, lo primero que tienen que hacer es eliminar, no rebajar, sino quitar la ley (que nos impide regresar al país durante ocho años). Cuando ellos quiten la ley, entonces yo voy a creer que hay un cambio verdadero, que hay un cambio sincero pero, mientras tanto, por favor, que no se rían de nosotros".