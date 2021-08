"Son médicos, no ministros los que están en primera línea", doctores responden indignados a críticas de premier Marrero

Médicos cubanos manifiestan su indignación tras ser señalados por el primer ministro cubano Manuel Marrero de ser los causantes del descontento de la población, ante la crisis sanitaria que enfrenta el país.

Las críticas ocurrieron durante una visita a la provincia de Cienfuegos y estuvieron dirigidas al personal de salud en esa provincia. Tal como reseñó esta semana el periódico oficialista 5 de Septiembre, el dirigente los culpó por la crisis pues "advirtió una gran debilidad del territorio en el funcionamiento del sistema de salud pública en la atención primaria; llamó a rectificar el error de desmantelar dicha atención, cuando se beneficia con sus médicos a los centros de aislamiento y criticó el hecho de que en una jornada solo sea visitada la mitad (de las personas ingresadas en sus casas)".

“El señor Marrero no tiene ni idea de las carencias que enfrentan los médicos a la hora de realizar cualquier procedimiento, cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de atención que quieran darle a un paciente”, argumentó desde Holguín el doctor y activista Alexander Raúl Pupo Casas.

“Es muy fácil hablar detrás de un buró con aire acondicionado y dejar que sea otro quien reciba los palos por las culpas que ellos mismos han tenido cuando han permitido que la pandemia, primeramente, entrase al país, por priorizar la economía que la salud del pueblo de Cuba y ahora, por supuesto, no tienen dónde descargar las culpas y deciden descargarlas en quienes dan la cara a la situación porque, realmente, quienes está en primera línea de combate contra la pandemia son los médicos, no los ministros”, agregó el galeno, abierto crítico del sistema político y de salud en la isla.

También desde el Holguín el médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, expresó a Radio Martí su rechazo: “Muy lamentables y desatinadas esas declaraciones de Marrero. Él se olvida del sacrificio de tantas personas que casi sin protección, sin recursos, están ofreciendo servicios durante largas jornadas, exponiendo sus vidas; el número de fallecidos entre los médicos es muy alto. Es una falta de respeto a esas personas que han ofrendado sus vidas”.

“Tomando medidas (el régimen) que tienen más un carácter político que realmente científico, ahí es donde estriba el peligro y nosotros lo hemos alertado también; es una manera de enfrentar cubano contra cubano”, dijo el doctor Cardet.

En su opinión las críticas del primer ministro no señalan "las verdaderas razones, las verdaderas causas del quiebre del sistema de salud donde estriban los problemas", para no verse obligado a "tomar las medidas que de verdad hacen falta para paliar la grave situación de este caos impuesto por la inoperancia del régimen”, concluyó.

Los trabajadores de la salud han dado a conocer su malestar en las redes sociales también, como hizo la doctora Cynthia Torres Acosta.

"No más amenazas al personal sanitario, no más mensajes de odio en redes sociales, no más agresiones físicas. Si tan seguro están que hacemos un mal trabajo los invitamos a ponerse en nuestros trajes y ayudarnos en esta lucha porque lamentablemente CADA DÍA SOMOS MENOS LOS QUE SEGUIMOS EN PIE. Qué clase de persona se dedica a criticar y abochornarnos a las personas que hemos dado el paso al frente para enfrentar esta situación, arriesgándonos a enfermarnos no solo nosotros, sino también nuestros familiares en casa. Los invitamos a que se sienten en un cuerpo de guardia aunque sea una hora y ver pacientes agonizar por necesidad de oxígeno y uno como médico no poder dárselo, dar explicaciones de porque se demoran en atenderlo cuando a veces son pocos médicos para todo un cuerpo de guardia dónde se ven cientos de pacientes diario sin siquiera tener descanso para comer, ir al baño ( somos humanos también), querer hacer mucho con poco, para después decir q el pueblo se queja por maltratos y no por falta de insumos sanitarios", escribió Torres Acosta.

Para el doctor Miguel Ángel González Suárez, del Hospital Doctor Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, fue "realmente bochornosa la óptica que se le dio a la recién concluida visita gubernamental en Cienfuegos, al menos nos quedamos esperando soluciones más concretas, soluciones a problemas directos, respuesta a disímiles de inquietudes que a los profesionales de salud y la población en general, les interesaría mucho más".

"Hoy el sector de la salud se encuentra cansado, agotado, decepcionado en su gran mayoría. Su plenaria debió haber concluido con todos de pie y un aplauso fuerte porque en esta provincia todos estamos haciendo hasta lo imposible por salir de esta situación, los aplausos en su esencia dedicados a aquellos, que incluso en estos momentos se encuentran sin medios de protección atendiendo a su pueblo", agregó el doctor González en Facebook.

"Seguimos trabajando sin medicamentos, no me detengo a citarlos porque la lista sería extensa, solo recordar que hoy es causa de muerte en nuestro centro. Continúo hace años esperando la mejora en las condiciones de trabajo de todo el personal de la salud y su alimentación, aún no las encuentro. Sigo viendo métodos de trabajo que denotan chapucería, malas prácticas administrativas que influyen en la calidad de la atención hacia el paciente (...) Me pregunto diariamente si hoy el salario más alto que debería existir no es el de un profesional de la salud, que hoy se encuentra aún muy por debajo de un Policía con décimo grado, por solo citar un ejemplo. ¿Dónde está la atención de las organizaciones políticas y de masas hacia los profesionales de la salud que aún bajo difíciles condiciones de trabajo tienen que luego salir a enfrentar las carencias que existen en nuestro país?", señaló.

El doctor González Suárez criticó también la respuesta tardía del gobierno a esta crisis epidemiológica: "¡Tuvimos un año y medio para prepararnos y no lo hicimos!".