Médico opositor Manuel Guerra abandona Cuba

El médico holguinero Manuel Guerra reveló este sábado que abandonó Cuba debido a las coacciones de la Seguridad del Estado y la situación económica y social del país.

“En estos momentos no me encuentro en mi Patria, con dolor en mis entrañas tuve que partir y separarme de la madre que me dio a luz y amo con todas mis fuerzas. Me separé de parte de mi familia, amistades (las pocas que quedan en Cuba), de recuerdos, de mi historia, de una nación que sufre y de un pueblo oprimido", escribió el galeno en un post en Facebook.



Guerra, quien fuera coordinador de la plataforma Cívica Archipiélago y promotor de la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre de 2021, relató el hostigamiento de que era víctima en Cuba y el temor que tenía a ser enviado a prisión.

“Con la torpeza que los caracteriza me hicieron comprender que el decreto ley 370 estaba vigente y que podía ser un agravante en el "proceso investigativo" que se estaba llevando a cabo; en otras palabras: "calladito te ves más bonito", expresó.

Conocido por sus críticas contra el régimen y por sus denuncias sobre el sistema de salud cubano, Guerra asegura en su texto que los que abogan por el respeto a los derechos humanos en la Isla conocen a qué se enfrentan:

“Hemos tenido claro que ser opositor al régimen no es para nada un juego, sino un peligro potencial que atenta contra la integridad personal y familiar de todo aquel que manifiesta su descontento con la dictadura, evidencias sobran al respecto”, recalcó y más adelante agregó:

“Ver a mi madre desconsolada, arrodillada ante mí pidiéndome atenuara mi posición contra el gobierno, diciendo que me prefería lejos antes que preso, es una engorrosa imagen que no se borrará fácilmente de mis recuerdos, y si les soy sincero, desde ese mismo día tomé mi decisión”.

El doctor sostuvo que, de permanecer en la Isla, corría el riesgo de ser encarcelado arbitrariamente, como ha ocurrido con otros opositores e incluso con personas que, sin tener vínculos con grupos contestatarios, mostraron su inconformidad con el sistema comunista.

“No sería la primera vez que un inocente terminaría tras las rejas”, y probó su afirmación con los casos de Luis Robles, el joven que se manifestó con un cartel en el Boulevard de San Rafael de La Habana, al artista Luis Manuel Otero Alcántara, al rapero Maikel Castillo conocido como El Osorbo y a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba.

Guerra no dijo a nuestra redacción donde se encuentra actualmente, pero señaló que hará declaraciones cuando llegue a Estados Unidos.

“En Cuba ya era libre de mente. Hoy, que aún sin llegar a mi destino ya me siento libre en cuerpo y alma, no logro dejar de pensar en el porvenir de mi nación, en el mañana de mis hermanos”, escribió en Facebook.

También lamentó el escaso apoyo de muchos cubanos a la causa de la libertad en la Isla, a pesar de que, en su opinión, la mayoría odia al régimen que la gobierna.

Asimismo, llamó a la oposición a reestructurarse.

“Debemos valorar un cambio radical en los métodos de lucha que estamos utilizando pues algo es evidente, el exilio y la cárcel jamás van a cambiar el status social y político en nuestra nación”.