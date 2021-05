Médico cubano lamenta muerte de su hermano por falta de medicamentos

Otro médico cubano se sumó este domingo a la larga lista de denuncias sobre fallas en el sistema de salud de la isla, y la falta de recursos que, en ocasiones, impiden salvar vidas, en este caso la de su hermano.

Eduardo Andrés González León atribuyó el fallecimiento de su familiar a la escasez de medicamentos, y agradeció a los médicos del hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, provincia Granma, por su esfuerzo en medio de la crisis que enfrentan los centros de salud en la isla.

"No sé sientan mal por la falta de recursos que estamos atravesando y dieron al traste con la vida de mi hermano. Sabemos que sin los medicamentos necesarios es imposible salvar una vida. Sé mejor que nadie todo lo que se siente colegas míos, ánimo", dijo.

La denuncia fue hecha en Facebook a través del doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, expulsado del Ministerio de Salud Pública por sus reiteradas críticas al sistema en las redes sociales.

"Me llega este mensaje de otro médico que por las cosas que reclamo y por lo que me expulsaron del sector, acaba de perder a su hermano por falta de medicamentos, como él mismo explica, medicinas tan simples como la furosemida y la aminofilina. Entonces yo soy el loco, el contrarrevolucionario, el marginal", señaló el galeno.

González León renunció a su trabajo tras la muerte de su hermano, afirma Figueredo Izaguirre en su post. "Hoy la patria pierde otro médico pues pidió la baja del sector de la salud, pero gana otro defensor de quien la ultraja", dijo.

El doctor granmense lamentó que el paciente tuviera una muerte dolorosa por la falta de los medicamentos adecuados.

"No podían hacer más, yo lo viví ahí al lado de ustedes, a mí me duele más que nadie el saber cómo mi hermano se ahogaba con sus propios fluidos con un edema agudo al pulmón y no tener la furosemida. Sé que en medio de su bronco espasmo es difícil no tener una aminofilina que poner, una morfina para aliviar su ansiedad", explicó.

El médico subraya que "ese desespero es el desespero de todo un país que sufre de la escasez que tenemos de recursos materiales".

Cuba enfrenta un déficit de medicamentos desde mucho antes de la pandemia, un problema reconocido por las autoridades, que prometieron solucionarlo paulatinamente, pero ha empeorado, según denuncias pacientes y trabajadores de la salud consultados en la isla por Radio Martí.