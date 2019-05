Más sanciones a La Habana, pide el senador Rick Scott

Ha pasado solo una semana desde que el senador republicano por la Florida, Rick Scott, hiciera un pedido para que Estados Unidos intervengan en Venezuela, y en entrevista exclusiva con Radio Televisión Martí, insistió en más presión contra Nicolás Maduro.

En la tarde de este jueves, el senador recalcó que la administración del presidente Trump debe considerar un bloqueo naval a Cuba para imponer las sanciones existentes a la industria petrolera de Venezuela, que sigue bajo el control del régimen de Maduro.

“Solo las sanciones no están funcionando. Le pediré al presidente Trump más activos navales para intentar bloquear el tráfico de petróleo entre Cuba y Venezuela”, explicó el político republicano.

En la entrevista telefónica el senador Scott dijo que va a hacer todo lo posible “para ayudar al pueblo venezolano en restaurar la democracia a su país”.

En una intervención más extensa, Scott indicó: “Tomas, la forma en que lo veo es que tenemos que mantener todo lo que estamos haciendo. Todo y solo seguir añadiendo más: número uno, tenemos sanciones y tenemos que conseguir que otros países produzcan también sanciones. Número dos, nuestros militares y otros militares realmente consideran recibir ayuda humanitaria. Tenemos un genocidio en marcha, Maduro está matando a sus propios ciudadanos. Número tres, tenemos que detener todo el flujo de petróleo, incluso con las sanciones, todavía hay petróleo que fluye hacia Cuba”.

El senador Scott que solo “un bloqueo lo detendrá... detenerlo por completo y Cuba es la clave aquí, causan problemas en Venezuela, causan problemas en Nicaragua y seguramente causan problemas en otros países. Ellosson el cáncer, hay que parrarlos”.

El senador Scott también dijo que sostuvo una conversación el miércoles mientras acompañaba al presidente Trump a bordo del avión presidencial Fuerza Aérea Uno mientras se dirigían en una visita al estado de la Florida para una visita del presidente, en donde también viajaba el senador cubanoamericano Marco Rubio:

“Hablé con el presidente Trump ayer en Fuerza Aerea Uno sobre todas las cosas que podemos hacer para acabar con la relación entre Cuba y Maduro. Lo primero que hago siempre cuando pienso en Venezuela es que pienso en mi nieto de tres años ¿Cómo me sentiría hoy si tuviera que decirle a mi nieto de tres años que no tengo comida para él o que no tengo agua limpia o si él estuviera enfermo y no pudiera suministrarle medicamentos, o se pudiera operaren un hospital? Eso es lo que está pasando en Venezuela todos los días”, argumentó.

A su llegada a Panamá City Beach, Florida, el presidente Donald Trump, ante una audiencia que lo aplaudía y aclamaba, mencionó a Cuba y Venezuela: “Nuestros corazones están unidos con el pueblo de Cuba”.

Más adelante el presidente de Estados Unidos explicó: “Reconocemos el gobierno legítimo de Venezuela (del presidente interino Juan Guaidó y condenamos enérgicamente la brutalidad socialista del régimen de Maduro”.

“Nuestros corazones están unidos con la gente de Venezuela y muchos de sus familiares que están con nosotros esta noche, el pueblo de Cuba y el pueblo de Nicaragua, en su lucha por ser libres”, finalizó el presidente Trump.

El senador Scott concluyó en que continuará su lucha para que se restaure la democracia en Cuba Venezuela y Nicaragua: “Me digo a mí mismo ¿qué puedo hacer hoy para crear democracia y libertad en Cuba, crear democracia y libertad en Venezuela y crear democracia y libertad en Nicaragua? Eventualmentesucederá, no sucederá tan rápido como quieras, porque te hubiera gustado que hubiera sucedido hace años”.