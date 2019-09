Liberado artista Luis Manuel Otero Alcántara tras más de 85 horas de arresto

El artista Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, fue liberado 85 horas después de haber sido detenido en La Habana por policías uniformados y agentes vestidos de civil.

El activista fue arrestado alrededor de las 11:00 de la noche del jueves, y desde entonces ninguno de sus allegados pudo comunicarse ni tener claro dónde lo mantenían encerrado.

Estaba en la Estación Policial La Cuevita, de San Miguel del Padrón, según confirmó el joven en entrevista con Radio Martí minutos después de ser liberado.

El y su pareja, la curadora y crítica de arte Claudia Genlui Hidalgo, estaban compartiendo con un grupo de amigos en la Galería Taller Gorría, en San Isidro 214, en La Habana Vieja. Ella se ausentó 20 minutos para ir a buscar algo en la casa de él, y al regresar y no encontrarlo, cuando preguntó, alguien le dijo que lo habían montado a la fuerza en un auto de la policía.

“Me dicen que sí, que lo habían conducido a una patrulla”, le contó el lunes Genlui Hidalgo a radiotelevisionmarti.com. “Él estaba afuera, en la misma esquina de San Isidro y Compostela […] De hecho, la persona que me lo dice intentó grabar, pero las autoridades no lo dejaron, y entonces lo que se ve en el video –es un video muy breve—son los pies de Luis, como cinco oficiales alrededor de él, algunos uniformados, otros no, conduciéndolo hacia una patrulla y se oyen los gritos de Luis pidiendo que lo soltaran”.

Vecinos le dijeron a Genlui Hidalgo que para meter a Otero Alcántara en la patrulla lo golpearon, como también le ocurrió a otro integrante del Movimiento San Isidro, Amaury Pacheco, a quien detuvieron horas antes junto a su esposa Iris. Aunque en el video no se ve la patrulla, el testigo confirma que era un auto de la policía, indica Genlui Hidalgo.

Jaime, el agente del Ministerio del Interior "encargado de atender" a Otero Alcántara, la llamó el sábado.

“Me decía que Luis estaba bien, pero no lo he visto y no he vuelto a tener noticias de nadie”, contó la novia de Otero Alcántara horas antes de que lo liberaran.

Los restantes miembros del Movimiento San Isidro se mantuvieron al tanto de todo, dice Genlui Hidalgo, y amigos como el teatrista Adonis Milán y la periodista Luz Escobar hicieron esfuerzos para ubicarlo.

En una cuenta de Twitter interesada en las actas del juicio a José Antonio Aponte, un hombre que quería acabar con la esclavitud en Cuba… en 1812, y que también reproduce mensajes como “Cuba muestra en Colombia su cultura y atractivos turísticos”, el viceministro de Cultura Fernando Rojas la emprendió contra Otero Alcántara.

“Se protesta por sus derechos ciudadanos y se inventa su valor artístico”, escribió Rojas en un mensaje publicado a las 7:36 pm del domingo, cuando estaban a punto de cumplirse 72 horas de la desaparición del artista. “Más allá de la razón está la propaganda”.

Escobar lo increpó por esa misma vía.

“Lo que usted quiera creer de él no me preocupa mucho. Es su derecho”, escribió la reportera del diario digital 14ymedio. “Pero vamos a la realidad. Está detenido sin razón alguna desde el jueves en la noche y todavía no lo liberan. De eso estamos hablando. Sin embargo, usted prefiere hablar de aval y de la calidad de su obra”.

Y al final usa la etiqueta #duele.

“No soy yo”, riposta el viceministro: “Es la crítica y el público”.

Y entonces la periodista volvía a la carga: “Pero no me responde la pregunta. ¿Le parece correcto que lo detengan sin razón alguna?”

Silencio ministerial.

“Ya ellos se dieron cuenta de que Luis Manuel no les tiene miedo y lo que quieren es ponerlo paranoico”, le dijo la mañana del lunes Escobar a radiotelevisiónmarti.com.

También en su cuenta de Twitter, Amnistía Internacional ya había publicado el viernes estar al tanto de la detención de Otero Alcántara y otros artistas activistas. Dirigiéndose al gobernante Miguel Díaz Canel y a Rojas, el mensaje terminaba: “estamos alertas a su situación”.