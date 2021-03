Más de 73 mil casos y 417 muertos por COVID-19 en Cuba; denuncian falta de medicamentos y elevadas multas

Cuba reportó este lunes 701 nuevos casos de COVID-19 y otros dos fallecidos a causa de la enfermedad, para un total de 73,204 contagios y 417 muertos desde que comenzó la pandemia en la isla, mientras siguen las denuncias por la falta de medicamentos, las elevadas multas y la violación de los protocolos de salud establecidos.

Permanecen hospitalizados en la isla a causa del coronavirus 3,527 pacientes, de ellos 71 en terapia intensiva: 27 críticos y 44 graves.

Continúa reportándose un gran número de contagios en niños y adolescentes, con 101 en el día, entre ellos seis lactantes. Ya se acumulan 8 651 casos de COVID-19 en la isla en edades pediátricas, menores de 18 años, de ellos 453 lactantes.

En Matanzas es crítica la situación con los medicamentos en el centro de aislamiento ubicado en el politécnico Álvaro Reynoso, mientras en otra entidad de salud de esa provincia se violan los protocolos establecidos para el COVID-19 con un paciente pediátrico y su madre.

La activista Ania Zamora hizo llegar las denuncias a Radio Martí.

Zamora explicó que en el centro de aislamiento hay pacientes que "llevan allí 10 días, algunos más", y ya no tienen medicamentos para tratar las diferentes enfermedades que padecen.

"Hay personas hipertensas, diabéticas, asmáticas y están presentando dificultades con sus medicamentos, y no se los están suministrando. Además, el médico no tiene equipo para tomar la presión. Esta denuncia me llega a través de una enferma, Reina Ramírez, que es asmática. Me llamó llorando", dijo la activista.

Coronavirus, crisis, multas elevadas...

En La Habana, con 378 casos, la cifra más alta en todo el país, persiste la dispersión del virus en los 15 municipios. Arroyo Naranjo, con 50 casos, y Diez de Octubre, con 42, son los más afectados.

Mientras, las multas impuestas a personas que supuestamente incumplen las medidas establecidas para detener la propagación del coronavirus equivalen al salario de un trabajador en la isla, dijo desde la capital a Radio Martí la activista Ariana Mena.

"Esos 2,000 pesos que tú tienes que pagarles a ellos de multa equivale a, primeramente, un salario de una persona; a que tienes que dejar de comer", dijo la mujer.

Mena precisó que estas multas no pueden ser apeladas, y su monto se duplica de no ser pagadas en el tiempo establecido.

"Estas multas hay que pagarlas en el mes. Si en el mes no la pagas, se duplica. Hay una cosa que se llama contrato, que tú puedes hacer un contrato pagando a plazos. No, no, no, no... Estas multas no son a plazos. Esta multa es radical (...). Ni tan siquiera tienes derecho a una apelación, a decir: mira, yo creo que es injusta, y demostrar por qué es injusta", añadió la activista.

Mena dijo que el Estado se desentiende de la situación de crisis en que viven sus ciudadanos en medio de un reordenamiento económico en el que se han elevados los precios de los productos básicos, por demás, en desabastecimiento total.

"Aquí es: la multa está impuesta, tienes que pagarla. No sé si te queda para comida, no me interesa nada de eso. Y ya. Si no la pagas, te la duplicamos, o si no, vas preso. Es así. Claro, estamos viviendo en un régimen, estamos viviendo en una dictadura, donde ellos mandan y disponen", concluyó Mena.

(Incluye reportes de Ivette Pacheco para Radio Martí)