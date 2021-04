Más de 10 detenciones arbitrarias en un día

Tras la multitudinaria protesta del barrio de San Isidro en La Habana Vieja y la desafiante actitud de los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, la policía política del régimen ha mostrado su desconcierto con más de una decena de arrestos.

Este lunes, en La Habana, al menos 6 activistas y periodistas independientes han sido apresados y liberados horas después en tanto que otros 10 permanecen bajo detención domiciliaria.

“Me estaban esperando en la esquina. Todavía están allí, dos mujeres y un hombre, vestidos de civil, y una patrulla. El hombre nunca se identificó. Yo fui directo para ahí porque mi objetivo era que me llevaran para la estación de policía donde tenían a Kirenia interrogándole hacía más de tres horas. Me llevaron para Zapata y C. Ahí estuve una hora. No hubo interrogatorio no hubo nada. Me trajeron para la casa y me sostienen la vigilancia”, dijo a Radio Televisión Martí, la periodista independiente María Matienzo, mientras que Kirenia Yalit Nuñez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, fue interrogada por más de tres horas en la unidad de Infanta y Manglar en el Cerro antes de ser puesta en libertad.

“Más o menos entre 30 y 45 minutos me tuvieron en la patrulla bajo el sol”, dijo Núñez, “mientras ellos estaban en la sombra. De ahí me trasladaron hacia la unidad y me metieron a un cuarto de interrogatorios. Realmente, no contesté absolutamente nada, solo recibí unas amenazas que tenían que ver con el tema de la campaña ‘Exprésate’, que si yo creía que esto era una bachata porque justo varios de los que fueron detenidos tenían prendas de la campaña, nasobucos y pulóveres, a mí también intentaron, en algún punto, de quitarme el pulóver, pero decidieron al final que no iba a ser. Y de ahí me trajeron para acá para la casa y me advirtieron que iban a estar afuera que no podía salir”.

En la ciudad de Santiago de Cuba, fueron detenidas la doctora Nelva Ismarays Ortega, la hija de 16 años Fátima Victoria, esposa e hija respectivamente del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y la activista Yaniris Popa cuando iban a visitar a la huelguista Niuvis Biscet Romero, cuya salud ya muestra graves consecuencias del prolongado ayuno.

En Guantánamo, fueron arrestadas la dama de blanco Celina Osorio y su hija de 13 años Mariyelis Leyva Osorio, a quien amenazaron con enviarla a una escuela de conducta.

Siguen tras las rejas Luis Manuel Otero Alcántara y Manuel de la Cruz, quien fue contratado como payaso para la fiesta de los niños que tenía prevista el Movimiento San Isidro y que fuera interrumpida por la aprehensión del artista.

PERSONAS DETENIDAS LUNES 5 DE ABRIL DE 2021

1- ESTEBAN RODRÍGUEZ (LIBERADO), La Habana

2- MANUEL DE LA CRUZ, La Habana

3- LUIS MANUEL OTERO ALCANTARA, La Habana

4- HÉCTOR VALDÉS COCHO (LIBERADO), La Habana

5- KIRENIA YALIT NUÑEZ PÉREZ (LIBERADA), La Habana

6. MARÍA MATIENZO (LIBERADA), La Habana

7.NELVA ISMARAY ORTEGA, Santiago de Cuba

8. FÁTIMA VICTORIA FERRER, Santiago de Cuba

9. YANIRIS POPA (LIBERADA Y DETENIDA NUEVAMENTE), Santiago de Cuba

10. CELINA OSORIO (LIBERADA), Guantánamo

11. MARIYELIS LEYVA OSORIA (LIBERADA), Guantánamo

PERSONAS CON RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO EN LA HABANA

1- YASSER CASTELLANOS

2- ILIANA HERNÁNDEZ

3- JORGE LUIS CAPOTE ARIAS

4- OSCAR CASANELLA

5- ABU DUYANAH TAMAYO

6- CAMILA ACOSTA

7- IRIS RUIZ

8- AMAURY PACHECO OMNIPOETA

9- MARIA MATIENZO

10. KIRENIA YALIT NÚÑEZ

PERSONAS CON RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO EN SANTIAGO DE CUBA (EN SEDE DE UNPACU)

11. JOSE DANIEL FERRER GARCIA

12. NELVA ISMARAY ORTEGA

13. JOSE DANIEL FERRER CANTILLO

14. FATIMA VICTORIA FERRER CANTILLO

15. FERNANDEZ GONZALEZ VAILLAN

16. ROILAN ZARRAGA FERRER

17. SAMUEL LEBLANC PAVON

18. LIUSBAN JOHN UTRA

19. MIRDANNIS MATOS GAINZA