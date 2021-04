Luz Escobar y Julio Llópiz-Casal reciben una visita de un jefe de misión de Holanda

Cuba ha vivido este sábado una jornada de "terror" en medio de la represión y hostigamiento a activistas de derechos humanos, mientras el régimen celebra el segundo día del octavo congreso del Partido Comunista (PCC).

"Estas son las imágenes que reportan todos los activistas que hoy han conseguido enviar algún mensaje. Algunos ni siquiera tienen internet y no sabemos qué está sucediendo con ellos", denunció en Facebook la profesora y curadora de arte Anamely Ramos junto a fotos de patrullas de la policía y agentes apostados en las esquinas.

Según la artivista, miembro del Movimiento San Isidro (MSI) y actualmente en México, donde cursa un doctorado, más de 20 personas han confirmado estar bajo la "vigilancia permanente" de la Seguridad del Estado.

"Y no solo están en peligro ellos, sino sus familias y todo aquel que se atreva a ayudarlos o visitarlos", dijo y añadió que la policía detuvo al padre de la hermana menor del activista Adrián Rubio, "que solo fue a llevarle comida a su hija".

"Vean las fotos: cuántos policías y agentes sin hacer nada, parados en las esquinas, aglomerados en plena pandemia. Cuánto empeño en reforzar la represión porque saben que su Congreso es una farsa, como todo en Cuba. Delincuencia institucionalizada en medio de un Congreso fantasma y un país hambreado", subrayó.

El Movimiento San Isidro, que este viernes denunció el allanamiento violento de la sede del grupo en la calle Damas, en La Habana Vieja, y la detención por varias horas de su líder, el artista del performance Luis Manuel Otero Alcántara, informó en Twitter que dos de sus miembros, la actriz Iris Ruiz y el poeta Amaury Pacheco permanecían sitiados por la policía, con una patrulla apostada en las afueras de su vivienda.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, se hizo eco la situación en un tuit en el que pide el cese de "estas graves y reiteradas violaciones de derechos humanos" en Cuba.

La organización defensora de los derechos humanos, Prisoners Defenders, denunció también la jornada de represión en la isla.

"Un Estado que persigue y detiene artistas, destruye y confisca obras de arte?Régimen de #Cuba es más fascista que cualquier otra cosa. Modos nacional-socialistas usados para un solo fin: continuidad de su control, su poder, su hegemonía frente al pueblo, su miseria y su represión", dijo en Facebook.

Ramos alertó de que la represión "puede agravarse".

La periodista independiente María Matienzo, que colabora con el portal CubaNet, dijo a Radio Televisión Martí que, una vez liberado, Otero Alcántara advirtió a las autoridades que saldría de su casa en la tarde este sábado para exigir le fueran devueltas sus obras, confiscadas unas, y destruidas otras durante el allanamiento.

“Lo que yo tengo entendido que es si no le devuelven las obras, él (Luis Manuel Otero Alcántara) va a salir a las 4 de la tarde", dijo Matienzo.

Un post de Pacheco en Facebook advierte que también saldrán a la calle si las autoridades no devuelven las obras al líder del MSI.

La mayoría de los artistas y activistas permanecían incomunicados en sus viviendas y sin acceso a las redes. "No hay comunicación, internet está interrumpido y las líneas de teléfono están cortadas. Luis Manuel no tiene internet", dijo Matienzo.

El periodista Héctor Luis Valdéz Cocho también permanecía vigilado, informó en Facebook su pareja, el activista LGBTIQ, Raúl Soublett.

"Segundo día de vigilancia para el periodista Héctor Valdés Cocho, calle La Rosa esquina Ermita ( en la esquina de la casa ) Patrulla 585, #InformarNoEsDelito", escribió Soublett en la red social. "Héctor sigue con su perfil restringido por 30 días", dijo.

La artivista Carolina Barrero, miembro del 27N, dijo en Facebook que agentes de la Seguridad del Estado le tocaron la puerta, pero se negó a hablar con ellos.



"Abajo de mi casa está la SE tocándome la puerta. Quieren que baje, ha venido a decirme la vecina. Yo no tengo nada que hablar con la SE. Ellos lo saben. Si quieren sacarme de aquí que entren y lo intenten, que allanen el domicilio como hicieron ayer con Luis y Afrika", escribió.

En un post anterior, Barrero publica una foto del interior de la vivienda de la calle Damas, donde reside Otero Alcántara, y que sirve de sede al MSI.

"Luis Manuel está en su casa de la calle Damas, pero sus obras de arte no. La SE ayer se las llevó, las mancilló con sus manos que nada entienden de arte. El garrote vil con que ayer se amordazaba Luis, es la asfixia represiva del régimen hecha forma; su performance un círculo perfecto, un espejo de agua intolerable para quienes se reconocen en su reflejo", dijo la artivista.

Según Barrero, Otero Alcántara está decidido a todo.

"Cuando hace unos minutos hablé con Luis, escuché la voz de un hombre determinado a no permanecer más en la opresión, a llegar hasta las últimas consecuencias. Era el tono de la entrega. Si a las cuatro de la tarde no le devuelven sus obras saldrá de Damas 955 rumbo a esa libertad".

El MSI citó a Otero Alcántara que muestran esa resolución:

"El arte no lo rompe nadie.Yo @LMOAlcantara, artista visual cubano, estoy en prisión domiciliaria en contra de mi voluntad. Voy a salir a las 4 pm y no volveré hasta q no me devuelvan mis obras intactas, incluyendo El garrote vil y una disculpa pública por Diaz Canel".

"Se acabó el tiempo. Luis Manuel Otero Alcántara en la calle", posteó a las 4 de la tarde en punto la curadora de arte y activista Claudia Genlui Hidalgo.

Pacheco fue detenido cuando salió a la calle, como había prometido. Todo quedó registrado en una directa en Facebook realizada por él y su esposa Iris Ruiz.

"La seguridad del Estado ha detenido arbitrariamente a @Omnipoeta, patrulla 256", denunció el MSI.