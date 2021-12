Luis Robles, quien sólo pidió con un pedazo de cartón el fin de la represión en Cuba, cumple un año preso sin ser juzgado

El preso político Luis Robles Elizástigui, de 29 años, cumplió este sábado un año de encarcelamiento en la prisión Combinado del Este.

Su reclusión ha sido denunciada como injusta por importantes organismos internacionales y por los cubanos defensores de los derechos humanos y también como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

"Todavía no me han hecho juicio, no me han dicho nada, no sé qué piensan hacer conmigo”, declaró en conversación telefónica con el opositor Angel Moya Acosta.

El joven guantanamero con residencia en La Habana Vieja no estaba afiliado a ningún grupo opositor cuando el 4 de diciembre de 2020 se manifestó en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, con un cartel que exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís (recientemente abandonó el país con su familia), y el fin de la represión en Cuba. Tras los pocos minutos que duró su protesta fue arrestado a la fuerza por agentes del Ministerio del Interior, incluidos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y del cuerpo de élite conocido como “Avispas Negras”. Las imágenes muestran a Robles apresado sin ofrecer resistencia.

El informático de formación inicialmente fue multado con 1.000 pesos y estuvo detenido en Villa Marista, sede nacional de la Seguridad del Estado. Luego fue trasladado al Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad, en la que todavía permanece.

Allí, como ha contado a Moya, exprisionero de la Primavera Negra, ha sido sometido a torturas en varias ocasiones.

Según explicó ha sido encadenado con el método de la "Shakira" que limita los movimientos del reo con una cadena en la cintura, de las que salen otras que atan manos y pies.

"Me dejan horas así en un cuarto, de pie, sin permitir que me siente”, relató.

“Te desnudan delante de otros presos, te mantienen horas encadenado sin motivo. Yo he estado hasta en 5 ocasiones en celda de castigo”, dijo el joven a quien le piden seis años de cárcel.

Radio Televisión Martí tuvo acceso al documento de la Fiscalía en donde se asegura que Robles Elizástigui es "responsable en concepto de autor, conforme el artículo 18.1.2 a) del Código Penal de los delitos Propaganda Enemiga previsto y sancionado en el artículo 103. 1 a) del Código Penal y de un delito de Desobediencia previsto y sancionado en el artículo 147.1 del Código Penal".

"La sanción que debe imponérsele al acusado Luis Robles Elizástigui es la de 6 años de privación de libertad, por el delito de Propaganda Enemiga y la de 1 año de privación de libertad, por el delito de Desobediencia y como sanción única y conjunta la de 6 años de privación de libertad", indica el texto.

Las gestiones por un cambio de medida cautelar y la presentación de un habeas corpus fueron rechazadas por las autoridades jurídicas.

Su juicio estaba programado para el 16 de julio, pero fue suspendido a raíz de las protestas populares que iniciaron el 11 de julio.