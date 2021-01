Luis Manuel Otero Alcántara: Miguel Díaz-Canel, si no botan al ministro te vas a ir tú

El artista y líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, responsabilizó a Miguel Díaz-Canel sobre lo acontecido el 27 de enero frente al ministerio de Cultura y dijo que si "no botan al ministro de Cultura" entonces Díaz-Canel debe abandonar su cargo.

"Al Capitolio voy a seguir yendo, y ahí le vamos a pedir a Díaz-Canel que si no botan al ministro te vas a ir tú y voy a seguir yendo al Capitolio, si no botas al ministro te vas a ir tú y se va a ir toda la estructura", afirmó este sábado el artista independiente en un video en Facebook.

"No es una amenaza, es una exigencia cívica de un ciudadano de a pie cubano, un ciudadano que no se siente representado por el ministro de Cultura; que se siente amenazado por las autoridades cubanas", precisó el artista.

Después de publicar esta información, y de dar a conocer que seguiría protestando frente al Capitolio, fue detenido por las autoridades.

En el video, el líder del MSI también se refirió a su detención del día anterior. Dijo que estuvo retenido desde las doce del mediodía hasta las 8 de la noche dentro de una patrulla policial y después fue trasladado a la Unidad de San Miguel del Padrón.

"Me soltaron a las 8, me montaron en una patrulla, me esposaron yo les dije que no me llevaran a mi casa porque yo voy a salir otra vez. Se los dije para ahorrarles la gasolina, porque esa gasolina la deberían poner en función de una ambulancia, de transporte público para la gente…", detalló el opositor.