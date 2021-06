Luis Manuel Otero Alcántara: hay que instalar la democracia y trabajar por la libertad

En una directa realizada este miércoles en Facebook, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), dijo que, además de “estar puesto”, ha tenido tiempo suficiente tras su salida del hospital para pensar y ponerse “al día” sobre todo lo acontecido durante ese tiempo.

Se refiere en esas declaraciones al tiempo en el cual estuvo retenido (2 al 31 de mayo) en el hospital Calixto García de La Habana tras llevar a cabo una huelga de hambre.

Otero Alcántara dijo que el MSI debe ir organizándose y que las metas incluyen "tumbar a la dictadura cubana, instalar una democracia, soltar a mis hermanos, trabajar por la libertad de mis hermanos”.

El artista se refirió a esa “minoría que dentro y fuera de Cuba no hace nada […] yo, a esas personas que me convocan a mí y convocan a los cubanos para la calle (les digo) también salgan ustedes, también […] esas personas que no nos entienden, que no entienden que la lucha tiene estrategias, que la lucha tiene maneras, que estamos ‘fajados’ con una dictadura, y no es que tengamos miedo a ir presos […] estamos hablando de, por favor, súmense”.

El líder del Movimiento San Isidro dijo que su anhelo es reinstalar la democracia en Cuba pero “nadie tiene la manera de sacar a diez mil cubanos para la calle, salimos cinco por un lado, cinco por el otro, […] pero nadie ha encontrado la manera de unir todo eso [..] estamos trabajando para unir a todos esos, a esa gente hay que darle soluciones, hay que darles fórmulas para que salgan, hay que darles una razón, y esa es una directa que voy a hacer mañana (el jueves)”.

Tras hacer una relación de algunas de las acusaciones y cuestionamientos que ha escuchado tanto de dentro como fuera de la isla, LMOA reiteró que va a seguir luchando pero “no para demostrar nada ni para satisfacer a nadie, sino porque yo no puedo separarme de la lucha por la justicia”.