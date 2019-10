Luis Manuel Otero Alcántara: 24 horas de arresto injustificado

El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara dijo este lunes a Radio Martí que las autoridades policiales actuaron con mucha arrogancia al detenerlo cuando salía de un evento el jueves pasado por el primer aniversario del Movimiento San Isidro en La Habana del Este.

Otero Alcántara, uno de los promotores de la campaña contra el Decreto 349, y conocido también por su popular performance "Drapeau", o "La Bandera es de todos", narró lo ocurrido durante el arresto del que fue objeto cuando salía de una lectura de poesía en la galería del Bloque del Este, en la localidad de Alamar.

“Habíamos terminado la lectura de poesía en casa de Amaury, en el Bloque del Este y cuando nos disponíamos a salir para acá, para mi casa en La Habana, una patrulla estaba como esperando, a unos metros de ahí, el jueves a las once de la noche...Y nada, la patrulla se acercó a nosotros, así, como muy sigilosa, no pidió carné (...) y al darse cuenta de que Luis Manuel Otero Alcántara era yo, me dijeron: “Vamos, acompáñanos”, y me llevaron para La Lisa", explicó el artista.

El artista está sujeto a medidas cautelares por otro proceso en que se le quiere encausar por irrespeto a los símbolos patrios y acusaciones de vecinos de hablar mal del régimen cubano.

"En La Lisa me tuvieron veinticuatro horas ahí, literalmente, me tuvieron solo ahí, en un calabozo, y ya, me soltaron al otro día, aproximadamente como a las diez y media o las once, igual, sin interrogatorio ni nada, con toda la arrogancia y la petulancia que los caracteriza", añadió Otero Alcántara.

"Al otro día, estuvo sitiado Amaury y estuvo sitiado Michael Pacheco también, porque al otro día teníamos un evento aquí, en San Isidro, y los sitiaron a todos para que no salieran de sus casas y que no se diera el evento", señaló.

Las autoridades cubanas hostigan constantemente a los creadores que integran el Movimiento San Isidro por su oposición al Decreto 349 que controla la actividad cultural en la isla