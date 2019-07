Los Yukpa de Venezuela, en crisis de salud

La crisis generalizada que se vive en Venezuela afecta duramente el sector de la salud, y entre las víctimas de este fenómeno están las comunidades indígenas.

Los Yukpa, en la región de El Tukuko, cerca de Colombia, padecen enfermedades que estaban controladas o erradicadas, como la malaria o paludismo.

José Gregorio declaró a la Agencia Francesa de Prensa, "Me duele el cuerpo, la cabeza, tengo fiebre". El diagnóstico: malaria, un mal erradicado hace años entre los yukpa, pero que volvió con la crisis, como en el resto de Venezuela.

Una mujer yukpa llamada Marisol dijo que a ella le dio malaria. "A los dos días fue que se me quitó y después cayó el bebé también, el chiquitico también agarró paludismo."



El Tukuko es afectado por el Plasmodium vivDEax, una forma de malaria menos letal que la otra cepa, Plasmodium falciparum, que prevalece en las regiones amazónicas del sureste de Venezuela.

Fernando Camino Peñalver, analista y expresidente de FEDEAGRO, ha dicho que la situación en dicha zona es una catástrofe.

En la zona labora una misión católica que atiende a la población. El fraile Nelson Sandoval, quien preside la misión Tukuko, explicó que lamentablemente "El gobierno eliminó el programa de fumigación y de entrega de tratamientos en las comunidades."

No hay estadísticas oficiales sobre la malaria en El Tukuko, ni sobre el número de muertes que causa, pero los médicos están alarmados con el panorama que enfrentan.



"Las cifras son alarmantes: por cada 10 personas que van al laboratorio a hacerse la prueba del paludismo, podemos hablar de 4 ó 5, eso equivale al 50% de los que se están sacando la prueba," dijo Carlos Polanco, médico de la misión Tukuko.

Deisy Ichucho, miembro de la comunidad yukpa, dijo que "Para conseguir tratamiento es muy difícil y a veces no hay porque ya tienes que poco a poco ya han muerto de paludismo, el año pasado no sé a cuántos los mató, porque no hay tratamiento también."

Venezuela había erradicado la malaria en 1961. Pero la expansión de la enfermedad ha ido de la mano con la profundización de la crisis.

Sin posibilidades de traer medicamentos de la ciudad y sin recursos para prevención, erradicar la malaria "parece una misión casi imposible en El Tukuko", concluyó la Agencia Francesa de Prensa.

(Agencia Francesa de Prensa y Twitter)